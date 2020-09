Galaxy Z Fold S : de nouvelles informations sur le prochain smartphone pliable

Le marché des smartphones pliables n'en est qu'à ses prémices et peine à trouver des clients, faute à un tarif très haut et des soucis lors des différents lancements.



Seulement, Samsung semble vouloir persister et travaille sur de nouveaux appareils qui verront le jour en 2021. Parmi eux, on parle notamment du Galaxy Z Fold S, qui viendrait s'ajouter aux Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Fold 2.

Samsung travaille sur le Galaxy Z Fold S, nouveau smartphone pliable

Alors que le nouveau smartphone pliable de Samsung vient à peine d’être lancé, voilà que le coréen travaillerait déjà sur la suite de ses appareils.



D’après nos confrères du site Sammobile, le constructeur aurait un certain Galaxy Z Fold S dans ses plans, avec un lancement prévu pour 2021.



Quelle différence avec les appareils sur le marché ? Le futur téléphone aurait le droit à une charnière permettant une rotation de 360°, se rapprochant ainsi du Huawei Mate X et du Surface Duo de Microsoft.



Même si peu d'informations ne sont disponibles pour le moment, nous savons également que Samsung veut proposer un téléphone pliable abordable l'année prochaine. Pourrait-il s'agir du Galaxy Z Fold S ? L'avenir nous le dira...



