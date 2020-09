iOS 14 et iPadOS 14 en version finale la semaine prochaine

Hier à 21:03

Julien Russo

6

C'est officiel, nous savons depuis quelques heures qu'Apple va proposer son Apple Event mardi prochain, l'événement qui (d'après les indiscrétions) serait plus axé sur l'iPad Air 4 et l'Apple Watch Series 6 que l'iPhone 12. Ce keynote devrait également nous donner des informations sur les dates des disponibilités des nouvelles mises à jour très attendues.

Des mises à jour en priorité pour iOS 14 et iPadOS 14

Si vous savons déjà que les iPhone 12 ne seront pas tous disponibles en même temps, cela devrait être identique pour les mises à jour. Chaque année, Apple essaie de faire au mieux pour proposer la nouvelle version d'iOS, d'iPadOS, de watchOS, de tvOS et de macOS le même soir. Cependant, comme l'an deriner, Apple devrait lancer certains systèmes en décalé, et notamment watchOS 7, tvOS 7 et macOS 11 Big Sur.

En effet, en toute logique, il est certain que iOS 14 et iPadOS 14 seront disponibles avant la fin septembre. Nous pressentons qu'Apple les diffusera en version Golden Master la semaine prochaine et en version finale dans la foulée, sauf en cas de bug majeur.



Les nouvelles versions destinées pour l'Apple Watch, le Mac et l'Apple TV vont avoir un retard de plusieurs semaines, voire d'un mois.

Si le second keynote est confirmé, nul doute que les mises à jour restantes seront proposées au téléchargement à la suite de cette dernière.



En attendant, retrouvez les nouveautés d'iOS 14, mais aussi les nouveautés de macOS 11 Big Sur ou encore celles de watchOS 7.