Mollie : 90M d'euros levés pour devenir l'Apple des paiements

Hier à 16:50 (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Une levée de fonds de 90 millions d'euros et il n'en fallait pas plus pour que le patron de cette société née en 2004 se compare à Apple dans le domaine de la "simplicité de paiements". Découvrons ensemble à quoi sert exactement Mollie.

Le paiement sécurisé et simplifié signé Mollie

Mollie est un prestataire de services qui permet principalement de payer en ligne de la manière la plus simple et sécurisé possible, qu'il soit. Elle est destinée aux commerçants, PME... Elle permet d'accéder à une large gamme de moyens de paiement, qui comprend tous les principaux que nous connaissons tous. Elle est disponible sur le territoire français depuis 2018. Grâce au succès qu'est en train de connaître Mollie actuellement, une levée de fonds leur a été accordée et elle s'élève à 90 millions d'euros.



Levée de fonds mené par un de ses investisseurs nommé TCV (société au capital dédié à l'investissement) qui a d'ailleurs déjà investi dans une néobanque qui se présente sous le nom de Revolut.





Il a déclaré dans un entretien avec Tech Crunch :

J’ai codé le back-end et le front-end quand je vivais encore avec mes parents.



Avec cette envie de simplifier au maximum le paiement, Adriaan Mol (patron de la fintech) aime comparer sa société financière avec celle la plus cotée en bourse actuellement, Apple. À la suite de sa dernière levée de fonds il a déclaré :

C’est tellement facile qu’un enfant pourrait l’utiliser. L’idée est de construire l’Apple du monde des paiements.

Cette fintech néerlandaise compte bien se creuser sa place dans le monde du paiements sur internet. D'autant qu'avec la crise sanitaire, les paiements en ligne se sont encore un peu plus démocratisés mêmes si certains n'aiment toujours pas le principe en lui même qui est de rentrer ses codes bacaires que ce soit sur une application ou un site.





