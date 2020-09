Waze : la version web permet de préparer des trajets

Ces dernières années, l'application de navigation Waze (v4.66, 197 Mo, iOS 11.0) est devenue l'une des références dans le milieu, malgré une forte concurrence.



Il faut dire qu'avec son côté communautaire, les itinéraires en live et d'autres petites fonctionnalités sympathiques, le GPS vaut réellement le coup.



Cependant, il reste quelques manques face à d'autres alternatives, que les développeurs essayent de combler grâce à des mises à jour.

Waze améliore ses fonctionnalités sur le web

Et celle du jour ne concerne pas l'application Waze, mais bel et bien sa page web : depuis peu, il est possible de préparer des trajets à l'avance et de les envoyer sur son téléphone.



En effet, les développeurs permettent désormais le transfert d'un itinéraire via le site web, permettant ainsi de profiter du confort de son Mac et de son PC.



Que ce soit pour un départ immédiat ou différé, il suffit de se connecter sur la plateforme web à cette adresse puis de lier son mobile en scandant le QR Code présent avec l'appareil photo de son smartphone.



Il ne vous reste plus qu'à préparer votre trajet, sélectionner l'option « Send to your phone » puis de scanner le nouveau QR Code.

