Siri : Apple veut en finir avec son activation involontaire

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple explore les pistes qui peuvent rendre Siri plus efficace pour évaluer si vous avez vraiment l'intention de l'appeler, et également lorsque vous avez fini de lui parler.



Cela vous ait déjà forcément arrivé plus d'une fois. Siri qui se réveille sur votre Apple Watch, si votre iPhone ou votre HomePod alors que vous n'avez pas eu l'intention de lui poser une question. Ne parlons même pas de Siri sur Mac avec la Touch Bar.

Siri va mieux comprendre le contexte et s'activer à bon escient

Avec un nouveau brevet, Apple se concentre sur la façon dont Siri peut décider de répondre en fonction de ce que vous lui dites. Apple a déjà déposé une demande de brevet dans le cadre du Face ID de l'iPhone qui interprète vos émotions lorsque vous demandez à Siri de faire quelque chose.



«Attention Aware Virtual Assistant Dismissal» est une demande de brevet récente qui énumère à la fois des critères pour évaluer si vous voulez invoquer Siri, puis ce que l'appareil doit faire ensuite, et notamment couper court à la conversation.

Le processus consiste à déterminer, sur la base de données obtenues à l'aide d'un ou plusieurs capteurs du dispositif électronique, si un ou plusieurs critères représentant le désintérêt exprimé de l'utilisateur sont satisfaits.

Il y a beaucoup de facteurs impliqués dans la détermination de ce «désintérêt» et dans le moment où Siri doit vous prendre au sérieux ou non. Par exemple, un moyen clé de déterminer si vous êtes intéressé est de demander aux caméras de l'appareil de détecter votre regard.



Si vous regardez directement l'appareil lorsque vous avez activé Siri, l'iPhone peut être à peu près certain que vous vouliez l'appeler et que vous allez prononcer une commande. Cependant, vous pourriez bien dire «Hé, Siri», puis être momentanément distrait par quelqu'un ou quelque chose autour de vous.

La demande de brevet traite donc de la durée qui pourrait ou non être raisonnable pour déterminer votre attention. Apple fait référence à cela comme «l'intensité caractéristique» d'un contact.

L'intensité caractéristique est, facultativement, basée sur un nombre prédéfini d'échantillons d'intensité, ou un ensemble d'échantillons d'intensité collectés pendant une période de temps prédéterminée ... par rapport à un événement prédéfini (par exemple, après la détection du contact).

Le brevet ne précise pas les durées réelles de ce délai, préférant plutôt dire qu'il varie en fonction de la situation. L'application consacre moins de temps à la durée d'attente d'un appareil et bien plus à la façon dont elle peut évaluer l'intention ou le désintérêt.



En plus de savoir si vous regardez l'appareil, par exemple, les critères pour conclure que vous êtes désintéressé incluent l'utilisation de nombreux capteurs différents. L'accéléromètre de l'appareil peut dire si vous abaissez l'appareil ou si vous le ramassez, par exemple. Le système peut également déterminer si vous avez placé l'appareil face vers le bas sur une surface. De même, si vous avez l'écran couvert par votre main, alors le capteur de lumière orienté vers l'avant peut le savoir. Ce même capteur peut également contribuer à ce que l'appareil reconnaisse s'il se trouve dans un espace clos. Si vous avez votre iPhone dans une poche ou un sac, par exemple, vous êtes moins susceptible d'appeler Siri.



Il ne s'agit pas simplement de réduire le nombre de fois où une phrase similaire à «Hey, Siri» est interprétée, Apple cherche également à maximiser les performances de ses appareils.

L'utilisation d'un assistant numérique nécessite de l'énergie électrique, qui est une ressource limitée sur les appareils portables.[...] En conséquence, il peut être souhaitable de faire fonctionner un assistant numérique d'une manière économe en énergie.



Donc, si votre iPhone peut dire très rapidement que vous n'appeliez pas Siri, il n'a pas à l'activer inutilement. Simple, efficace. Une nouveauté que l'on pourrait retrouver rapidement dans iOS 14 ou iOS 15.



