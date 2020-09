Une première image de l’iPhone 12 publiée par Apple ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le prochain keynote d’Apple se tiendra dans deux jours, soit mardi 15 septembre. Si cela nous permettra de découvrir de nouveaux produits comme l’Apple Watch 6 ou l’iPad Air 4, les iPhone 12 devraient être encore gardés secret jusqu’en octobre. Mais nous venons de tomber sur une image troublante sur l’un des sites d’Apple. Un iPhone à encoche et à bords plats...

La première photo de l’iPhone 12 ?

En effet, en se baladant sur le site BeatsByDre qui appartient à Apple, il est possible de voir une image d’un iPhone encore inconnu au bataillon. Si vous allez sur la page produit du casque Beats Studio 3 Wireless, vous pourrez apercevoir ce qui semble être un iPhone 12.



En effet, la femme qui tient le téléphone est en train d’écouter la radio Beats 1 (renommée en Apple Music 1 depuis) sur un appareil iOS. On reconnaît l’interface, mais aussi la barre de navigation par geste en bas de l’écran ou encore la barre de statut avec notamment l’heure positionnée à 9h41. Mais en regardant de près, on constate qu’il s’agit d’un nouvel iPhone. Les bords sont plats, les boutons de volume sont à droite, tout comme celui du vibreur.



En zoomant sur l’image, on distingue toujours une large encoche, ce qui concorde avec les dernières fuites faisant état d’aucun changement sur ce point. Sommes-nous en face de la première photo de l’iPhone 12 ?



Voici l’image en question que l’on retrouve actuellement sur l’un des sites d’Apple :



Qu’en pensez-vous ? Est-ce l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro qu’Apple a publié par erreur ? On s’attend aux premiers modèles 5G d’ici le mois d’octobre avec plusieurs nouveautés dont un nouveau design qui viendra remplacer celui qui a été inauguré sur l’iPhone 6 en 2014. Ça date !