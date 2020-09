Bons plans iOS : Neon Chrome, Trigono, Tender Cocktails

Hier à 21:34

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Neon Chrome, Trigono, Tender Cocktails. L'occasion d'économiser 35,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

CALC Swift (App, iPhone / iPad, v3.5.33, 10 Mo, iOS 12.2, QApps LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Une calculatrice scientifique intelligente et multi-fonctions qui permet également de gérer la conversion d'unités et celles des devises. Le développeur la qualifie d'oeuvre d'art, on ne va pas abuser mais disons qu'elle est bien plus complète que l'appli par défaut d'Apple.



CALC Swift comprend plus de 50 fonctions avancées au total et une gestion de l'historique bien pratique. Enfin, CALC Swift comprend également un widget, une recherche Spotlight, un support Apple Watch et des thèmes colorés au choix.



Les + : Des fonctions avancées scientifiques

Conversion des unités / devises

Une belle interface Télécharger l'app gratuite CALC Swift





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Tender Cocktails (App, iPhone, v2.2.1, 41 Mo, iOS 8.0, Reign City Apps) passe de 1,09 € à gratuit. Apprenez à faire vos propres cocktails parfaits à la maison avec Tender. Commencez par noter certaines boissons courantes, puis appuyez sur l'onglet Mon bar pour saisir les ingrédients que vous avez à la maison. Tender analysera toutes les données et recommandera des boissons en fonction de vos goûts spécifiques et de ce dont vous disposez.



Continuez à aimer et à ne pas aimer les boissons pendant que vous les goûtez pour améliorer les recommandations. Tender comprend plus de 600 recettes qui peuvent également être filtrées par les attributs de goût et la liqueur de base.



Les + : Une vraie bible de cocktails Télécharger l'app gratuite Tender Cocktails





Blood Pressure Assistant (App, iPhone / iPad, v4.1, 22 Mo, iOS 8.0, Josef Moser) passe de 3,49 € à gratuit. Pression Artérielle Assistant est une application facile à utiliser qui vous aide à enregistrer, gérer et mémoriser toutes les mesures de votre tension artérielle. Surveillez votre tension à court et long terme et tenez vos médecins informés.



Les + : Interface utilisateur intuitive et moderne

Enregistrez, annulez et modifiez les lectures de votre tension, votre rythme cardiaque, la date et des remarques associées



Télécharger l'app gratuite Blood Pressure Assistant





Jeux gratuits iOS :

Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.4.0, 2,5 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Trigono (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit. Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main Télécharger le jeu gratuit Trigono





Promotions iOS :

Severed (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.30, 224 Mo, iOS 8.0, DrinkBox Studios) passe de 7,99 € à 2,29 €. Severed est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Sasha, une guerrière qui se bat contre ses ennemis avec une épée vivante. Son but ? Retrouver sa famille !



Un gameplay travaillé, un scénario intriguant et une progression équilibrée font de Severed un jeu à part et très beau !



Les + : C'est sublime

La durée de vie Télécharger Severed à 2,29 €





Hidden Through Time (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.7, 231 Mo, iOS 10.0, Crazy Monkey Studios) passe de 3,49 € à 1,09 €. Hidden Through Time est un adorable jeu dans lequel il faut chercher et trouver des objets dispersés au fil de l'histoire merveilleuse de notre monde. Utilise des indices énigmatiques pour découvrir tous les secrets, tandis que tu explores les niveaux colorés dessinés à la main.

Trouve assez d'objets pour avancer à travers les quatre grandes périodes de l'Histoire.



Tu en veux plus ou tu aimerais laisser libre cours à ta créativité? Notre éditeur est disponible pour tous, ce qui te permet de créer tes propres niveaux et de les partager sur notre cloud! Ici tu peux également découvrir des niveaux, y jouer et les évaluer. Télécharger Hidden Through Time à 1,09 €