Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE : prix et nouveautés

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

8

Nous l'attentions avec impatience et la voici ! Apple vient de présenter la sixième génération de sa populaire montre connectée. Au programme, de nombreuses nouveautés et améliorations. Découvrez toutes les annonces autour de l'Apple Watch Series 6. On va le parier... Vous allez craquer !

Voici l'Apple Watch Series 6

C'est nouveau, désormais l'Apple Watch possède plusieurs couleurs tel qu'un iPhone SE ou un iPhone 11. Vous pouvez dès maintenant retrouvez la Series 6 en couleur bleu, or, gris sidéral ou rouge (PRODUCT RED). Comme vous pouvez le remarquer ci-dessous, Apple vous proposera un bracelet qui sera correspondra à la magnifique couleur de votre Apple Watch.

La détection du taux d'oxygène dans le sang

Comme les rumeurs l'avaient expliqué, l'Apple Watch est désormais capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Apple a expliqué qu'il suffit de seulement 15 secondes pour que la montre connectée détecte le taux d'oxygène, le scan sera similaire à un ECG, sauf qu'il n'y aura pas besoin de rester appuyer sur le Digital Crown.

On pourra lancé le scan depuis l'application watchOS.

Les composants internes

L'Apple Watch Series 6 possèdera la puce S6. On retrouvera toujours plus de performance, de rapidité et de fluidité dans la navigation de watchOS. Le processeur dual-core est basé sur la puce A13 qu'on retrouve dans les iPhone 11.

Apple annonce jusqu'à 20% plus rapide que la Series 5, un gain de performance qui n'est pas négligeable (même si la Series 5 était déjà très rapide).

Un écran plus lumineux

Apple aurait réussi à proposer un écran plus lumineux sur l'Apple Watch Series 6 tout en préservant l'autonomie qui est déjà très sollicité par l'écran allumée en permanence. On gagne en lisibilité en plein soleil, mais la montre sait aussi désormais afficher des informations comme l'altitude ou votre taux d'oxygène dans le sang.

Nouveaux cadrans disponibles

Grâce à watchOS 7, de nouveaux cadrans vont débarquer. Surprise, les Memojis débarquent sur nos écrans. Vous allez pouvoir avoir à votre poignet le Memoji que vous avez créé sur votre iPhone !



Voici la liste des nouveaux cadrans :

Cadran GMT

Cadran typographie avec plein de possibilités

Cadran Memoji

Cadran photographie

Cadran pour surfer

Cadran agenda

Nouveau bracelet Solo Loop

Un nouveau bracelet dit "classique" rejoint la grande famille des bracelets de l'Apple Watch. Il s'agit du Solo Loop. Il est composé d'un seul élément et il est tout en silicone. Pratique pour les activités sportives dans l'eau, il est extensible et complètement résistant à l'eau.



Voici la liste complète des nouveaux bracelets :

Solo loop, un modèle en silicone extensible

Un bracelet en tissu 100% recyclé

Un bracelet gauffré

De nouveaux cuirs pour les modèles Hermès et Nike

Lacement de Family Setup

Quand vous avez 10 ans vous n'avez pas encore d'iPhone (normalement). Apple pense justement aux utilisateurs les plus jeunes avec la fonctionnalité "Family Setup". Il est désormais possible d'appairer l'Apple Watch de vos enfants à votre iPhone, complètement dingue !

Ce qui veut dire qu'un iPhone pourra avoir plusieurs Apple Watch associées. La fonctionnalité sera disponible dans plusieurs pays, dont la France. Excellente nouvelle :)

Le prix des nouvelles Apple Watch

L'Apple Watch Series 6 est disponible à partir de 399 dollars. En France, comptez 429€.



La bonne nouvelle c'est que les stocks sont prêts et l'Apple Watch Series 6 peut être commandé dès aujourd'hui. La disponibilité (et donc les premières livraisons) auront lieu à partir de vendredi !À noter également que Apple propose une Apple Watch SE à partir de 279 dollars. En France, ce sera 299€.



La commande est disponible dès aujourd'hui pour une livraison à partir de vendredi !