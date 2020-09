Apple a-t-elle tué l'iPad Mini ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Le début du keynote a été clair. Tim Cook a, pour une fois, dévoilé le programme dès le départ avec les nouvelles gammes d'Apple Watch et d'iPad. Si il a présenté deux Apple Watch, il a également présenté deux iPad. Pour Tim, la gamme complète a été renouvelée cette année si l'on se rappelle que l'iPad Pro 2020 était sorti en mars dernier. Mais où est l'iPad Mini ?

Si vous attendiez l'iPad Mini 6...

En effet, ceux qui savent compter ont pu constater qu'Apple a renouvelé trois de ses quatre tablettes cette année. L'iPad Pro donc, mais aussi hier soir l'iPad Air et l'iPad classique. Les nouveautés de l'iPad Air 4 sont intéressantes avec la puce A14 ou l'écran bord à bord, mais elles ont fait grimper la facture de 100€. De son côté, l'iPad 8 conserve son "vieux" design et son bouton d'accueil, mais se dote d'une puce plus véloce (A12) et d'un Smart Connector pour les accessoires.



Mais qu'en est-il de l'iPad Mini ? Renouvelé en 2019 aux côtés de l'iPad Air 3, l'iPad Mini 5 reste le dernier petit iPad en date. On aurait pu penser que Tim Cook allait en toucher un mot, mais que nenni. On peut donc logiquement penser que l'iPad Mini sorti en 2012 a tiré sa révérence, probablement à cause des iPhone qui grandissent de plus en plus et à un manque de demandes.

Le dernier iPad mini, la version 5

Pour mémoire, l'iPad Mini 5 partageait sa fiche technique avec l'iPad Air 3, mais avec un écran de 7,9 pouces contre 10,5 pouces. Cette année, l'iPad Air 4 a grimpé à 10,9 pouces et c'est l'iPad 8 qui se charge de devenir le plus petit modèle avec une dalle de 10,2 pouces.



Que pensez-vous de la stratégie d'Apple pour la gamme iPad ? Déçus de ne plus avoir de mini tablette ?