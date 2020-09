Apple propose tvOS 14 en version finale pour les Apple TV

Pour installer la mise à jour sur votre Apple TV, il suffit d'accédez à Réglages > Système > Mises à jour logicielles depuis l'interface principale, puis de sélectionner Mettre à jour les logiciels. Il ne reste plus qu'à cliquer sur " Télécharger et installer".

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.