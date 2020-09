Apple Watch : Baisse de prix sur les réparations de la Series 5, 4 et 3

L'arrivée de l'Apple Watch Series 6 et SE a été l'occasion pour Apple de mettre à jour sa grille des tarifs de réparation de l'Apple Watch Series 5, 4 et 3. En effet, les prix ont tous diminué au grand bonheur des plus maladroits d'entre vous ! Découvrez les nouveaux tarifs pour les réparations hors garantie .

Apple baisse les prix des réparations d'Apple Watch

On a pas l'habitude de dire ça, mais Apple a décidé d'être généreux concernant les tarifs des réparations pour les précédentes générations d'Apple Watch.

Sur son site officiel, Apple annonce les nouveaux tarifs qui sont pratiqués dès maintenant par son service après-vente...

Apple Watch Series 5 Avant Après Apple Watch Series 5 (GPS) aluminium 341€ 327€ Apple Watch Nike Series 5 (GPS) 341€ 327€ Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) 451€ 431€ Apple Watch Series 5 Hermès 451€ 431€ Apple Watch Edition (titane) 561€ 541€

Pour l'Apple Watch Series 4 la baisse de prix est assez similaire. Rien de vraiment extraordinaire, mais plutôt un réajustement des tarifs qui va faire gagner une vingtaine d'euros aux clients malchanceux.

Apple Watch Series 4 Avant Après Apple Watch Series 4 (GPS) aluminium 341€ 327€ Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS) 341€ 327€ Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) 451€ 413€ Apple Watch Series 4 Hermès 451€ 413€

Pour l'Apple Watch Series 3 comme la montre est assez ancienne, les tarifs des réparations sont plus bas, ce qui est logique. Voici les tarifs qui ont été modifiés.

Apple Watch Series 3 Avant Après Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) (aluminium) 257€ 251€ Apple Watch Nike Series 3 (GPS + Cellular) 257€ 251€

Tous les autres tarifs ne sont pas mentionnés, car ils n'ont pas changé. Découvrez la liste complète des tarifs de réparation de l'Apple Watch sur le site d'Apple.

Apple Watch Series 6 les coûts de réparation

Sans surprise, un nouveau produit qui vient de sortir a toujours des coûts de réparation assez coûteux chez Apple. Voici les prix des réparations pour chaque modèle d'Apple Watch Series 6 :

Apple Watch Series 6 (GPS) aluminium : 327€

Apple Watch Nike Series 6 (GPS) : 327€

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (aluminium) : 387€

Apple Watch Nike Series 6 (GPS + Cellular) : 387 €

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) : 431 €

Apple Watch Hermès Series 6 (GPS + Cellular) : 431 €

Apple Watch Edition Series 6 (GPS + Cellular) (titane) : 541 €

Apple Watch SE les coûts de réparations sont plus light

Qui dit Apple Watch moins cher, dit automatiquement des réparations moins coûteuses. Apple a mis en ligne sur son site les coûts des réparations de l'Apple Watch SE pour chaque modèle :

Apple Watch SE (GPS) aluminium : 241€

Apple Watch Nike SE (GPS) : 241€

Apple Watch SE (GPS + Cellular) (aluminium) : 281€

Apple Watch Nike SE (GPS + Cellular) : 281€

Pour formuler une demande de réparation pour votre Apple Watch, il suffit de vous rendre sur la page dédiée de l'assistance d'Apple. Vous aurez à répondre à plusieurs questions qui vous emmèneront vers la bonne page pour la réparation.

