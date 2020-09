Xcode 12 est disponible en version finale

Xcode 12 apporte la nouvelle version du langage Swift 5.3 et tous les SDKs à jour. Par contre, macOS 11 n'est pas encore supporté, Apple mentionnant macOS Catalina. Les nouveautés incluses pour les développeurs sont les suivantes :

Xcode passe en version 12.0 ce soir, en attendant les mises à jour majeures pour les systèmes d'exploitation d'Apple qui se font désirer. Il s'agit d'iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7. Les développeurs peuvent donc oublier la Golden Master d'hier soir et prendre celle-ci qui est identique.

