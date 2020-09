Bons plans iOS : 60 Parsecs!, Fox Eats Chicks, Jotalicious

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment 60 Parsecs!, Fox Eats Chicks, Jotalicious. L'occasion d'économiser 32,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

SavingsApp: Checkbook (App, iPhone, v3.0.3, 9 Mo, iOS 11) passe de 2,29 € à gratuit. SavingsApp offre un moyen simple et élégant de suivre les comptes chèques, les comptes d'épargne, les cartes de crédit et même les liquidités en caisse. Contrairement à d'autres applications financières, il ne vous présente pas un tas de fonctionnalités que vous n'utiliserez pas.



Au lieu de cela, il vise à vous aider à suivre facilement les soldes, les transactions et les paiements planifiés. Les économies incluent également la synchronisation des données iCloud, vous permettant de suivre les comptes sur tous vos appareils, y compris votre Mac.



Les + : Simple mais efficace Télécharger l'app gratuite SavingsApp: Checkbook





Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.3, 8 Mo, iOS 11.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,29 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro Télécharger l'app gratuite Snap Markup





Lightmatic (App, iPhone, v2.1, 9 Mo, iOS 11.0, Alexander Sukhanov) passe de 1,09 € à gratuit. Lightmatic est l'application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement.



Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d'autres objets émettant de la lumière, "gelez" le mouvement des nuages ou l'écoulement de l'eau et dessinez quelque chose dans l'air en utilisant n'importe quelle source de lumière.



Les + : Puissante

Les résultats excellents Télécharger l'app gratuite Lightmatic





Jotalicious (App, iPhone, v4.0, 3 Mo, iOS 13.0, Erik Eggleston) passe de 1,09 € à gratuit. Jotalicious vous permet de créer des listes simples et intuitives, comme l'appli Notes d'Apple. La première ligne que vous tapez se transforme en votre nom de liste. Chaque ligne supplémentaire sera un élément sur cette liste.



Le top, c'est que vous n'avez même pas à taper vos listes car vous pouvez dicter les éléments en disant un nom d'élément et "Nouvelle ligne" après chaque élément.



Gros avantage, Jotalicious vous permet également d'ajouter des montants aux éléments, de définir le magasin dans lequel se trouve l'élément et de catégoriser chaque ligne.



Les + : Dictée vocale

3D Touch

Interface colorée Télécharger l'app gratuite Jotalicious





Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.17, 467 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 5,49 € à gratuit. Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3 Télécharger le jeu gratuit Ocmo





Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.07, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit. FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Promotions iOS :

Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 1,09 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 1,09 €





A Dark Room (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v5.6, 26 Mo, iOS 10.3, Amirali Rajan) passe de 2,29 € à 1,09 €. Voici un titre qui a été premier aux US, UK, Australia, Singapore et Canada. Vous êtes dans le noir et vous allez devoir avancer, tant bien que mal. La profondeur et la variété de Dark Room a déjà surpris plus d'un joueur !



Attention, les captures d'écran ne vous diront rien sur le jeu, c'est un secret ! Malheureusement, celui-ci n'est disponible qu'en anglais, mais nous pouvons que le conseiller tout de même.



Les + : Un jeu inédit et original Télécharger A Dark Room à 1,09 €





Agora 2 (App, iPhone, v2.5.5, 8 Mo, iOS 11.4, Javi Perez) passe de 2,29 € à 1,09 €. Agora est un lecteur de podcast qui vous permet de gérer facilement votre contenu, de rester à l'écoute de chaque nouvelle mise à jour de vos abonnements et d'élargir votre catalogue en découvrant de nouveaux contenus, mais ce n'est pas tout…



Les plus + : Playlists intelligentes

Raccourcis Siri

Le design Télécharger Agora 2 à 1,09 €