Plusieurs identifiants possibles iCloud et Apple Music pour Apple One

Il y a 33 min

Alexandre Godard

Apple One est un nouveau service qui va arriver chez Apple, sont but, regroupez plusieurs applications dans un même pack à fin de les payer moins cher. Une question est souvent revenue après cette annonce et la réponse est à priori positive. Oui, les utilisateurs qui possèdent des identifiants Apple différents pour iCloud et Apple Music pourront accéder à cette offre.



Apple One sera flexible

Lors du keynote il y a deux jours, Apple a révélé un nouveau pack nommé Apple One qui comprend plusieurs services regroupés à un prix plus avantageux que si vous les preniez individuellement. Parmi les interrogations à son sujet, une question est revenue fréquemment. Si je n'ai pas le même le même identifiant Apple pour iCloud et Apple Music, est-ce que je peux souscrire à cette offre ?



Selon les propos de Chris Espinosa (le plus ancien employé d'Apple) il n'y aura pas de soucis.

Explications sur Apple One

Beaucoup de gens ont un seul identifiant Apple, mais d'autres se sont retrouvés avec des identifiants Apple et des connexions iCloud séparés.



Cette situation est due au fait que votre compte iTunes Store et votre connexion aux services cloud d'Apple étaient à l'origine entièrement distincts. Pour ajouter encore plus de confusion, les services cloud d'Apple ont subi plusieurs changements de marque d'iTools à .Mac et MobileMe avant de devenir iCloud.



Étant donné qu'Apple One comprend à la fois Apple Music et iCloud, cela signifie que les utilisateurs pourraient potentiellement souhaiter regrouper les services qu'ils utilisent avec différents identifiants Apple. Il n'était pas clair si les systèmes d'Apple les reconnaîtraient comme la même personne et leur permettraient d'acheter le pack.



Sur Twitter, Christina Warren, la principale avocate du cloud de Microsoft a tenté d'interpeller Apple sur ce problème. Chris Espinosa, employé d'Apple a répondu en informant qu'il avait vérifié et confirmé que tout irait bien.

Ok, here’s an interesting pickle: my Apple Music and iCloud subscriptions are tied to different Apple IDs. I wonder how Apple One will manage that. — Christina Warren (@film_girl) September 15, 2020

Pour rappel, Apple n'a pas encore annoncé de date de lancement pour les packs Apple One, il a seulement été dit que ce serait pour cet automne.