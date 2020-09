iSoft 7.7 apporte les widgets iOS 14 !

Medhi Naitmazi

iSof passe en version 7.7 dans la foulée de la sortie d'iOS 14. Et bien évidemment, outre vous proposer de nombreuses informations en avant-première, nous intégrons également les dernières nouveautés des SDK Apple. Après le mode sombre l'an passé, voilà donc les nouveaux widgets que l'on peut positionner n'importe où sur l'écran d'accueil.





iSoft : le blog passe à iOS 14

La version 7.7 de notre app iSoft pour iOS 14 s'accompagne donc des widgets. Il n'y a d'ailleurs pas un mais trois widgets disponibles après la mise à jour. Vous pourrez donc avoir la dernière actualité, les deux dernières ou bien les quatre dernières. A vous de voir la place que vous voulez donner à iSoft.





Autre nouveauté, la prise en compte de la nouvelle permission pour la publicité. Apple a en effet durci ses règles et il faut désormais demander l'avis de l'utilisateur pour qu'il partage ou non son identifiant publicitaire (idfa).



Enfin, quelques ajustements visuels et correctifs complètent cette mise à jour importante.



Vous avez déjà téléchargé la nouvelle version ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog