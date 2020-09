Safari 14 précède macOS 11 Big Sur

Alban Martin

On l'attendait en même temps que macOS 11 Big Sur, Safari 14 est pourtant déjà là. Il ne fallait pas laisser de côté les systèmes actuels comme Catalina ou Mojave, encore largement utilisés. Les utilisateurs Mac peuvent ainsi profiter du nouveau design et des nouvelles fonctionnalités telles que des rapports de confidentialité. Mais le traducteur intégré et la prise en charge de la vidéo 4K HDR sont réservés à la prochaine mouture.

Safari 14 est déjà là

Les utilisateurs de Mac sous macOS Catalina ou macOS Mojave peuvent désormais mettre à jour vers Safari 14 et bénéficier de certaines des modifications qui seront disponibles plus tard cette année avec macOS Big Sur.



L'un des changements disponibles pour tous les utilisateurs de Mac avec Safari 14 est l'écran de démarrage repensé, qui propose des suggestions de sites Web et des fonds d'écran personnalisés. Apple a également ajouté plus de contrôles de confidentialité avec Safari 14, car les utilisateurs peuvent désormais vérifier chaque les traqueurs sur chaque site Web qu'ils visitent, ainsi que des rapports de confidentialité détaillés. Sans oublier les nouveaux onglets avec aperçu.



Il y a également des améliorations de sécurité et la fin de la prise en charge officielle d'Adobe Flash Player, enfin. Cependant, des fonctionnalités telles que la prise en charge de la vidéo 4K HDR et le traducteur intégré nécessitent macOS 11 Big Sur.



Les utilisateurs peuvent télécharger et installer Safari 14 sur macOS via le menu Mise à jour logicielle de l'application Préférences système sur Mac.