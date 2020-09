Google propose son widget sur iOS 14

Il y a 1 heure

Julien Russo

4

iOS 14 vient d'être disponible et les applications se mettent progressivement à jour pour apporter les fonctionnalités et optimisations liées à la nouvelle version d'iOS. Si nous avons commencé avec des widgets 100% d'Apple depuis 24 heures, on commence à avoir nettement plus de widgets d'applications tierces. C'est le cas avec notre application iSoft, mais également avec celle de Google qui vient de rendre disponible un widget qui rappelle beaucoup celui d'Android.

Ajoutez dès maintenant le widget Google

Vous venez de passer d'Android à iOS et votre widget Google vous manque terriblement ? Bonne nouvelle, vous n'allez pas perdre vos habitudes grâce au widget de l'application Google qui est disponible depuis quelques heures seulement.

En effet, la firme de Mountain View vous propose d'ajouter le widget intégrant la barre de recherche Google avec trois accès rapides :

Lens

Recherche vocale

Navigation privée

Dès que vous appuyez sur le widget, l'application s'ouvre et vous met instantanément sur le champ où vous avez appuyé. Il s'agit plus d'un accès rapide qu'un widget où on peut écrire dedans.

À savoir que Google propose également un second widget qui représente un carré avec juste "Lancez une recherche".

On remarquera quand même la rapidité des développeurs de Google pour mettre à jour leur application !



Télécharger l'app gratuite Google