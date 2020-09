Nike Run Club passe à l'Apple Watch 6

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Réagir

Nike a mis à jour aujourd'hui son application Nike Run Club pour Apple Watch avec un nouveau cadran, des mesures et des défis juste à temps pour la sortie de l'Apple Watch Series 6.

Nike Run Club se met à l'Apple Watch 6

Dans un communiqué de presse, Nike a déclaré vouloir offrir une expérience encore plus immersive pour motiver les coureurs avant, pendant et après les courses.



Nike Run Club déploie de nouvelles fonctionnalités pour la dernière Apple Watch Nike comme un nouveau visage cadran modulaire exclusif qui intègre de multiples complications. On retrouve le bouton de démarrage rapide, le nombre total de kilomètres mensuels et les courses guidées.



Une fois que vous avez commencé une course, de nouvelles mesures vous aideront à mesurer chaque foulée, y compris le rythme moyen et la cadence. Il existe également un nouveau mode Twilight pour vous aider lorsque vous courez de nuit, avec un nouvel affichage et un nouveau design.



Le dernier ajout est Streaks. L'app CNRC offre désormais aux coureurs des récompenses de série, similaires aux récompenses d'exercices d'Apple pour courir au moins une fois par semaine. Chaque défi relevé débloquera des icônes exclusives.



Parallèlement à l'Apple Watch Series 6, Apple a annoncé de nouvelles éditions Nike+ de sa dernière montre, arborant de nouvelles combinaisons de couleurs ainsi que des cadrans exclusifs, et bien sûr tous les nouveaux avantages de la série 6, notamment un capteur d'oxygène sanguin et la puce S6.

Télécharger l'app gratuite Nike Run Club