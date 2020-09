La production serait accélérée pour l'Apple Watch Series 6 et les nouveaux iPad

Dans les plans d'organisation d'Apple, la Series 6 produite en Chine n'est réservée qu'au marché chinois . Ce sont les usines hors du pays qui s'occupent de réapprovisionner les stocks du reste du monde. Pour l' Apple Watch Series 6 , les principaux partenaires d'assemblage sont Foxconn Technology Group et Compal Electronic . Selon certaines sources, Apple aurait pour ambition d'envoyer également de nombreuses commandes vers Luxshare et BYD, deux partenaires assez récents avec qui l'entreprise collabore.

Les fins d'années doivent être particulièrement intenses dans les usines des partenaires de la firme de Cupertino. Apple fait le choix de sortir ses principaux produits (iPhone, Apple Watch, iPad...) avant les fêtes de fin d'année pour optimiser au maximum le chiffre affaires du dernier trimestre. Une indiscrétion affirme que Apple aurait amplifié ses commandes des nouvelles Apple Watch et iPad annoncé mardi soir. Comme d'habitude, l'entreprise veut répondre à un maximum de commandes de ses clients, mais cette augmentation de production serait essentiellement liée à la demande provenant de la Chine .

Les nouvelles Apple Watch et iPad sont disponibles depuis aujourd'hui et vous êtes déjà nombreux à vous en procurer. D'après un récent rapport de Digitimes , Apple aurait demandé à ses partenaires chinois d'accélérer la production pour répondre à la forte demande (ou peut-être pour rattraper le retard causé par la pandémie).

