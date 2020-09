Songbringer : des épées, des secrets et des donjons

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Paru dans notre sélection de jeux sortis cette semaine, le petit nouveau Songbringer (v1.3.7, 1,1 Go, iOS 10.0) mérite bien un petit aparté et un article dédié.



En effet, nous vous en parlions déjà à l'époque de son lancement en bêta, et il faut dire que la création du studio Double Eleven tient toutes ses promesses.



Ayant des allures d'un Zelda-like, le RPG de science-fiction vous amène dans un monde avec des épées, des secrets, des donjons, et des boss. La bande-annonce :

Songbringer : un RPG aux allures de Zelda

Vous jouez le rôle de protagoniste et héros par accident : Roq Epimetheos. Avec son penchant pour faire la fête et jouer de la musique, il traverse la galaxie avec Jib, son skybot, à bord du vaisseau Songbringer, à la recherche de planètes verdoyantes sous le radar de la police galactique.



Dans le jeu, on incarne donc un certain Roq Epimetheos qui se retrouve catapulter héros du jour au lendemain. Il sera accompagné de son fidèle robot compagnon Jib !



Vous aurez donc la délicate tâche d'explorer 10 donjons qui mêleront énigmes, quêtes et boss... Songbringer est disponible gratuitement sur l'App Store, mais un achat intégré de 4,49 euros permet de débloquer tout le jeu.

Télécharger le jeu gratuit Songbringer