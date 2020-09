Google Pixel 5 : deux couleurs et un prix débutant à 629 euros ?

Nous ne sommes plus qu'à une petite semaine de la conférence de Google, avec une présentation prévue de sa nouvelle gamme de Pixel.



Et aujourd'hui, le leaker Roland Quant vient de publier de nouvelles informations autour des produits à venir, notamment du tarif en Europe, mais également l'arrivée d'un second coloris.



Selon lui, le prix du Pixel 5 débuterait à 629 euros, tandis que le Pixel 4a 5G devrait se vendre à 499 euros.

Google aurait prévu une seconde couleur pour son Pixel 5

La prochaine conférence de Google, prévue le 30 septembre, risque d'être remplie de belles nouveautés : on découvrira le nouveau Chromecast portant le nom de code Sabrina, une enceinte connectée Nest, mais également les Pixel 5 et Pixel 4a 5G.



Si le prix du dernier devrait être de 499 euros, suite à la parution d'une page dédiée sur le site du constructeur, nous ne savions pas encore quel pourrait être le tarif du Pixel 5.



Selon l'excellent leaker Roland Quandt, qui reprend deux listings parus sur un site allemand, il se vendrait à partir de 629 euros. Cerise sur le gâteau, le smartphone devrait adopter deux coloris cette année, le noir et le vert.



Réponse la semaine prochaine...



