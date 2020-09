Pages, Numbers et Keynote amènent de nouvelles fonctionnalités avec iOS 14

La suite bureautique d'Apple vient de se mettre à jour pour accueillir iOS 14, mais également apporter de nouvelles fonctionnalités liées à la mise à jour du système d'exploitation.



Les nouvelles modifications apportées à la suite iOS iWork incluent la prise en charge de la fonction Scribble de l'Apple Pencil dans iPadOS 14, de nouveaux modèles, un nouveau sélecteur d'images et bien d'autres.

• Sélectionnez l’un des nouveaux modèles de rapport pour partir sur de solides bases. • Améliorez vos documents grâce à une vaste gamme de nouvelles figures modifiables. • Trouvez facilement des photos et vidéos à l’aide du sélecteur d’image repensé, désormais doté de nouvelles fonctions de recherche et de zoom. Requiert iOS 14 ou iPadOS 14.

• Créez et personnalisez plus facilement des formulaires. Ajoutez un formulaire à n’importe quel tableau ou utilisez le nouveau modèle Formulaire basique. • Bénéficiez de performances améliorées lors de l’utilisation de tableaux volumineux. • Trouvez facilement des photos et vidéos à l’aide du sélecteur d’image repensé, désormais doté de nouvelles fonctions de recherche et de zoom. Requiert iOS 14 ou iPadOS 14. • Améliorez vos feuilles de calcul grâce à une vaste gamme de nouvelles figures modifiables.

Keynote (App, iPhone / iPad, v10.2, 463 Mo, iOS 13.1, Apple)

• Utilisez le nouveau mode Contour pour vous focaliser sur la structure et l’enchaînement de votre contenu et éviter toute distraction.

• Lisez des vidéos YouTube et Vimeo directement depuis vos présentations.

• Exportez vos films dans un large éventail de formats et de fréquences d’images.

• Faites glisser un objet tout en maintenant la touche Option enfoncée pour le dupliquer.

• Trouvez facilement des photos et vidéos à l’aide du sélecteur d’image repensé, désormais doté de nouvelles fonctions de recherche et de zoom. Requiert iOS 14 ou iPadOS 14.

• Améliorez vos présentations grâce à une vaste gamme de nouvelles figures modifiables.

