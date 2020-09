watchOS 7 : baisse d'autonomie et petits bugs

La nouvelle "grosse" mise à jour annuelle que propose Apple sur ses montres connectées, watchOS 7 est sortie depuis seulement quelques jours et les premiers problèmes pointent déjà le bout de leur nez. Le problème principal, l'autonomie en forte baisse.

Les premiers soucis de watchOS 7

S'il est vrai que grâce à watchOS 7, le boost des performances est bien présent avec des temps de réponse deux fois plus rapides sur certaines tâches comme l’ouverture d’une app, certains problèmes liés à l'autonomie et quelques petits bugs graphiques se font ressentir.



Un grand nombre de personnes se sont plaintes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, juste après la sortie de watchOS 7. Ils se sont rendu compte que depuis la dernière mise à jour (watchOS 7), la batterie descendait à vitesse grand V.

Par exemple sur Twitter, il vous suffit de taper "watchOS 7 battery" dans la barre de recherche et de constater le nombre important de messages négatifs concernant l'autonomie sur watchOS7.



D'autres bugs sont à noter comme un changement de cadran qui fait planter le système et redémarrer la montre ou certaines animations qui se figent. Apple va surement s'empresser de corriger ça dans les semaines à venir avec une nouvelle mise à jour de watchOS 7.0.1.



Il faut tout de même noter que d'autres utilisateurs ont expliqué que pour eux tout allait bien. Du coup dites nous de votre côté si tout fonctionne correctement ou si vous avez déjà rencontré ce genre de bugs voir même de nouveaux bugs.



De notre côté, nous avons testé la mise à jour sur Apple Watch 4, aucun souci, mais l’autonomie fond sur l’Apple Watch 5.



Since I downloaded #watchos7 the battery life on my Apple Watch has been ruined. Yesterday it went from 100% to dead in 8 hours.



Today in only two hours, it has lost 25% battery. Any one else having any issues on battery life? — Ollie (@olliemafc) September 18, 2020

Apple Watch 5 with #watchOS7 is a disaster for battery life. Started 9 mile run at 100% at 630AM, and it died half way thru! 😡 Never had any battery issues before this update. @Apple @AppleSupport — Dustin Hanson (@dhanson99) September 20, 2020