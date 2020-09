Le prochain iPad Pro 2021 sera le premier appareil Mini LED d'Apple

Comme vous l'avez probablement déjà vu à plusieurs reprises, Apple fait tout pour accélérer l'arrivée des écrans Mini-LED sur ses appareils. Ces écrans ont de nombreux avantages : une luminosité supérieure, une profondeur des noirs plus importants, des niveaux de gris exceptionnels et un écran pas trop énergivore pour la batterie.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle indiscrétion qu'il a obtenue à travers ses sources. Apple a la volonté depuis plusieurs années de progressivement passer tous ses appareils vers des écrans Mini-LED, sauf que si le premier appareil avec ce type d'écran devait apparaitre cette année, le projet a eu un peu de retard à cause de quelques difficultés rencontrées dans les phases de tests.

D'après un rapport de l'analyste de TF Securities, l'iPad Pro serait le premier appareil Apple à proposer l'écran Mini-LED, à la base ce devait être la prochaine génération du MacBook Pro ou de l'iMac, mais Apple aurait décidé de changer ses plans à la dernière minute.

Selon Kuo, les fournisseurs se préparent pour une production de ce nouvel écran au quatrième trimestre de cette année. La société Epistar serait l'entreprise sélectionnée pour la fabrication des écrans Mini-LED de l'iPad Pro, celle-ci se serait déjà organisée pour répondre à la forte demande que s'apprête à faire Apple.

Dans le rapport Ming-Chi Kuo explique :

Afin de trouver de nouveaux fournisseurs et de réduire les risques et les coûts d'approvisionnement, nous pensons qu'Apple dirige la conception de la plupart des pièces et détient les brevets associés. Les mini-matrices LED ne font pas exception. Apple est la marque mondiale d'électronique grand public avec le plus grand pouvoir de négociation sur les fournisseurs.