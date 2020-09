1Password : un générateur de cartes de crédit virtuelles pour des paiements en ligne

Corentin Ruffin

Les développeurs de l'application 1Password (v7.6.2, 131 Mo, iOS 12.2) viennent de proposer une nouvelle mise à jour à destination de l'outil, donc la principale nouveauté n'est autre que la présence d'un générateur de cartes de crédit virtuelles pour des paiements en ligne plus sûrs.



Si vous ne connaissez pas ce service, on parle d'un gestionnaire de mots de passe, permettant d'enregistrer vos différents identifiants de sites web.



Il est également possible d'enregistrer des données bancaires, puis de tout protéger avec un "mot de passe principal".

L'application populaire de gestion des mots de passe 1Password apporte depuis hier une nouvelle fonctionnalité très utile : la création de numéros de carte de crédit virtuels pour des achats en ligne beaucoup plus sûrs et plus pratiques.



Ainsi, il est possible de générer des cartes virtuelles avec des limites de dépenses et de fréquence. Pour ce faire, les développeurs de l'application ont effectué un partenariat avec Privacy.com.



Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis avec l'extension Google Chrome (la compatibilité avec Safari arrive).



Une très belle nouveauté, que l'on aimerait voir débarquer en Europe, pour des achats bien plus sécurisés...

