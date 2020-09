Bons plans iOS : Agent A, Writey, iota.

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Agent A, Writey, iota.. L'occasion d'économiser 43,5€ !



Applications gratuites iOS :

Genius Sign - Éditeur PDF (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 24 Mo, iOS 13.5, The Grizzly Labs) passe de 5,49 € à gratuit. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé d’imprimer un contrat que vous avez reçu par email, simplement pour le signer et le scanner avant de le renvoyer ? Et bien, Genius Sign va maintenant vous faire gagner du temps et du papier.



Avec Genius Sign, vous pouvez importer n’importe quel document PDF ou image depuis une autre application, insérez votre signature, du texte, la date, avant de l’exporter vers le service de cloud de votre choix, ou de l’envoyer par email.



Les + : Indispensable ! Télécharger l'app gratuite Genius Sign - Éditeur PDF





DMD Panorama (App, iPhone / iPad, v6.0.4, 11 Mo, iOS 8.0, Dermandar) passe de 4,49 € à gratuit. Avec DMD Panorama, réalisez et partagez en toute simplicité des photos panoramiques jusqu'à 360 degrés. Un must have à télécharger si ce n'est pas encore fait !



Les + : Visualisation interactive en 3D avec la possibilité de zoomer Télécharger l'app gratuite DMD Panorama





Writey (App, iPad, v1.4, 34 Mo, iOS 13.0, Mehrdad Bokaeian) passe de 3,49 € à gratuit. Écrire sur un iPad demande un peu d’entraînement, et c’est exactement pour cela que Writey a été conçu. Prenez votre Apple Pencil, choisissez un cours et suivez les guides pour améliorer votre écriture numérique.



L'application comprend trois cours d'écriture manuscrite: alphabet romain, écriture régulière et écriture cursive. Il comprend également un mode sombre.



Les + : Réapprenez à écrire ! Télécharger l'app gratuite Writey

Rest (App, iPhone / iPad, v1.0.44, 114 Mo, iOS 11.0, Olivia Rivera) passe de 3,49 € à gratuit. Endormez-vous rapidement avec plus de 100 sons de sommeil relaxants, des histoires de bonne nuit au coucher, des méditations apaisantes et de la musique apaisante. Personnalisez votre propre bande sonore de sommeil avec vos sons de la nature préférés et le bruit blanc pour vous reposer paisiblement toute la nuit.



Échappez au stress, à l'anxiété et dormez mieux en faisant un voyage apaisant pour votre esprit avec nos méditations guidées vous apportant paix et bonheur. Vous pouvez également télécharger les méditations et les histoires pour continuer à écouter lorsque vous êtes hors ligne ou en mode avion.



Les + : Une belle aide au sommeil Télécharger l'app gratuite Rest





Jeux gratuits iOS :

Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 418 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,29 € à gratuit. Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de l'émission de télé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Inclut 8 jeux amusants avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Fais le tour du parc d'attractions en train et récupère puis dépose des passagers Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





DOX: A Puzzle Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.09, 270 Mo, iOS 9.0, Canopy Limited) passe de 1,09 € à gratuit. DOX est un petit jeu de puzzle mystérieux qui vous laissera deviner. Dans chaque niveau, une collection de boutons vous est présentée. Vous devez expérimenter en les touchant, en les échangeant, en les faisant glisser, en les détruisant et en les remplissant afin de vider l'écran.



Le jeu comprend un mode histoire et un mode sans fin qui est déverrouillé après le niveau 25.



Les + : Si vous aimez les puzzles Télécharger le jeu gratuit DOX: A Puzzle Game





iota. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 590 Mo, iOS 13.0, Ronald Destefano) passe de 3,49 € à gratuit. iota est le premier jeu de plateforme hardcore conçu avec l'écran tactile à l'esprit! Il n'y a pas de bouton de saut. Vous rebondirez du sol au plafond en progressant à gauche, à droite, en haut et en bas en esquivant les scies et en évitant les pointes pour atteindre le niveau suivant.



iota propose 36 niveaux artisanaux qui fournissent plus de 5 heures de contenu!



Les + : Un vrai défi Télécharger le jeu gratuit iota.





Promotions iOS :

Tunable (App, iPhone / iPad, v3.1.11, 58 Mo, iOS 11.0, AffinityBlue) passe de 3,49 € à 1,09 €. Une superbe appli proposant un accordeur, un métronome, et un enregistreur.



L'application vous aidera à tenir une note, à être dans le tempo, à réaliser de meilleurs accords et permet évidemment d'enregistrer. On peut également diffuser sur AirPlay. Que vous soyez PRO ou non, c'est un must-have.



Les + : Une jolie interface

Une extension iMessage pour partager sa passion Télécharger Tunable à 1,09 €





Subwords (Jeu, Mots / Quiz, iPhone / iPad, v1.4.9, 610 Mo, iOS 11.1, Klemens Strasser) passe de 2,29 € à 1,09 €. Subwords est un mélange amusant entre un quiz et un jeu de mots. Les mots sont divisés en syllabes, et vous devez les reconstituer aussi vite que possible. Les mots dans chaque niveau sont groupés par thème. Mais si vous ne connaissez pas un mot ou un thème, pas de problème: appuyez sur l’ampoule pour en apprendre plus !



Les + : Plus de 40 niveaux, sur des thèmes comme les animaux, les fruits ou les pays d’Europe ; en passant par notre système solaire, la mythologie grecque, etc

20 niveaux bonus, conçus spécialement pour les enfants jusqu’à 8 ans

2 modes: classique et chronométré Télécharger Subwords à 1,09 €





Goat Simulator (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.9.7, 436 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 1,09 €. Un jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle d'une chèvre totalement déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions.



Les + : Un environnement varié

Tellement fun Télécharger Goat Simulator à 1,09 €