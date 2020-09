Coyote s'affiche sur le tableau de bord de CarPlay

Coyote était déjà disponible sur CarPlay, mais arrive donc sur votre Tableau de bord CarPlay. Cela signifie que l'app peut être affichée sur la gauche de l'écran, à côté de vos apps de musique et podcast préférées, mais aussi les raccourcis Siri ou encore votre agenda. CarPlay affiche trois blocs distincts selon votre utilisation. Coyote est donc le second GPS à proposer une telle fonctionnalité, bien pratique pour garder le contrôle sur votre musique par exemple. Par contre, contrairement à Google, l'avertisseur de radars nécessite un abonnement à 9,99€ pour profiter de certaines fonctions comme ici le support de CarPlay.

