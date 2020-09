Bons plans iOS : Kingdom Rush Origins, ACDSee Pro, Pachoink!

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kingdom Rush Origins, ACDSee Pro, Pachoink!. L'occasion d'économiser 32,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Magic Window (App, iPhone / iPad, v6.0.1, 323 Mo, iOS 9.3, Jetson Creative LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Transformez votre iPhone ou iPad en une fenêtre avec une vue à plusieurs millions d'euros. Profitez de magnifiques timelapse avec des bandes sonores relaxantes. Parfait pour votre bureau, votre table de chevet, votre écran plat ou votre Apple TV. Magic Window inclut la météo, le réveil, le réveil par la musique, la minuterie de sommeil, etc.



L'appli a été choisie par Apple comme nouveau et remarquable !



Si vous voulez voir la mer, un coucher de soleil, un feu de cheminée ou autre, c'est parfait !



Les + : Ultra-réaliste

Magnifiquement réalisée Télécharger l'app gratuite Magic Window





ACDSee Pro (App, iPhone / iPad, v4.3.1, 84 Mo, iOS 11.0) passe de 6,99 € à gratuit. Capturez, peaufinez et partagez vos photos avec ACDSee Pro. L'application ACDSee Pro pour iPhone associe un appareil photo innovant, un éditeur photo puissant et une fonctionnalité de collage pratique, en bref, tous les outils nécessaires pour une superbe expérience photo avec votre smartphone.



Un appareil photo innovant pour de plus jolies prises de vue. Modes de prise de vue spécialisés, capture vidéo, commandes manuelles d'exposition/de mise au point/de balance des blancs, effets et réglages en temps réel.



Les + : Avec des outils de retouche Télécharger l'app gratuite ACDSee Pro





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Roue de couleur (App, iPhone / iPad, v5.0, 36 Mo, iOS 10.3, Roman Sevastyanov) passe de 2,29 € à gratuit. Numérique, abstrait, classique - tous les types de roues de couleur dans une seule application!



Un ensemble d'outils pour les peintres et les concepteurs qui comprend une roue chromatique numérique, une roue de couleurs abstraites ou encore une roue chromatique classique.



Les + : L'outil parfait pour les designers Télécharger l'app gratuite Roue de couleur





Jeux gratuits iOS :

Huetopia (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.6, 11 Mo, iOS 8.0, ZealTopia Interactive) passe de 1,09 € à gratuit. Huetopia est un jeu de puzzle relaxant sur les couleurs. Le but est de faire correspondre les couleurs des blocs aux couleurs de l'arrière-plan. Les blocs peuvent être glissés dans le sens de leur orientation.



Par exemple, les blocs verticaux peuvent être glissés de haut en bas tandis que les blocs horizontaux peuvent être glissés à gauche et à droite. Vous pouvez également faire pivoter les blocs d'un simple toucher.



La meilleure partie ? C'est que vous n'avez pas à vous soucier des éléments de pression tels que les minuteries et les compteurs de mouvement. Détendez-vous et résolvez les énigmes.



Les + : Détendez-vous devant des casse-tête Télécharger le jeu gratuit Huetopia





Pachoink! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 114 Mo, iOS 8.0) passe de 3,49 € à gratuit. Pachoink! Les niveaux du jeu regorgent de cibles, mais maîtriserez-vous suffisamment vos billes pour toutes les éliminer?



Certains niveaux demandent de la précision, d’autres du timing, d’autres encore de la force brute, mais bien souvent, vous devrez combiner les trois. Relevez le défi et gagnez des étoiles.



Les + : Commandes intuitives à un doigt : il suffit de toucher, de faire glisser vers le bas et de relâcher !

Deux modes de jeu: campagne et sans fin (tour). Télécharger le jeu gratuit Pachoink!





Promotions iOS :

Homo Machina (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à 2,29 €. Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.



Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d’étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif. Télécharger Homo Machina à 2,29 €





Tempest: Pirate Action RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €





Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 160 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 4,49 € à 2,29 €. Durant l'année 2398, après une guerre mondiale, un réseau d'ordinateurs intelligents connus sous le nom Nightgate, est la dernière forme de vie restante sur Terre. Faites votre chemin à travers 50 puzzles artisanaux et spatiaux. Évitez les ennemis, esquivez les balles et manipulez le temps lorsque vous explorez ce qui se trouve au-delà des paysages numériques de Nightgate.



Un jeu sans équivalent sur l'App Store, à tester !



Les + : Relaxant

Addictif

Unique Télécharger Nightgate à 2,29 €