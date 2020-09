Apple Pay est le service de paiement mobile le plus populaire en France

En France le paiement via mobile n'est pas le mode de paiement le plus populaire. En effet, de nombreux français préfèrent encore payer avec la carte bancaire en saisissant le code. Pour faire évoluer ces comportements, depuis plusieurs années les banques ont mis le paquet pour intégrer le paiement sur smartphone dans notre quotidien.

Apple Pay est premier en France

Même s'il y a plus de smartphones Android en circulation que d'iPhone en France, Apple domine le classement des paiements mobiles. Grâce aux partenariats avec plusieurs établissements bancaires et sociétés de titres restaurants, Apple Pay couvre aujourd'hui énormément de français qui possèdent un iPhone et/ou une Apple Watch avec la puce NFC.

Si le paysage concurrentiel est en faveur d'Apple en France, il n'en reste pas moins que la concurrence n'est pas loin et n'attend qu'une chose : prendre la première place.

Juste derrière Apple on retrouve le service de la firme de Mountain View "Google Pay". Au cours de l'année passée (de mars 2019 à mars 2020), la part des utilisateurs ayant payé avec Google Pay dans un point de vente est de 35%.

Statista place en troisième position le service français "Paylib" développé par la BNP Paribas, La Banque Postale et la Société Générale, ce service de paiement a profité d'une belle campagne publicitaire directement dans les applications bancaires, ce qui lui a permis de rapidement se placer devant des géants comme Samsung Pay ou encore Lyf Pay et Lydia.



On remarquera qu'Apple Pay continue à dominer le marché français, mais connait surtout une croissance permanente. Aux États-Unis, la progression d'Apple Pay est encore plus impressionnante, début de l'année, le cabinet d'analyse Crone Consulting LLC avait mis en ligne une étude affirmant que 60% des boutiques physiques proposaient Apple Pay et qu'environ 32 millions d'américains utilisent régulièrement le service de paiement d'Apple.

Au 12 février 2020, Apple Pay représentait environ 5% des transactions mondiales.