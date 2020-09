Epic Vs Apple : La première audience a été très sombre pour Epic

Hier à 21:50 (Màj hier à 22:27)

Julien Russo

8

Aujourd'hui a eu lieu la première audience dans l'affaire qui oppose Apple et Epic Games. Si aucune décision n’a été prise, les deux partis n'ont cessé de s'attaquer pendant l'audience, apportant chacun des arguments plus convaincants que l'adversaire. Cependant, la juge responsable du dossier a été assez "sec" avec Epic Games accusant l'entreprise d'avoir été malhonnête avec Apple.

Ça commence bien pour Apple

C'est l'affaire qui passionne les médias du monde entier, après son coup de buzz contre l'App Store en imposant son propre paiement pour éviter la commission de 30% d'Apple, le créateur de Fortnite s'est attiré les foudres du géant californien.

En effet, en seulement quelques heures le paiement direct est remonté jusqu'à l'Apple Park qui a pris la décision de supprimer Fortnite pour non-respect du contrat signé initialement.

Epic Games s'y attendait et a commencé le soir même sa promotion #FreeFortnite pour mobiliser sa communauté contre le "méchant" Apple qui empêche les joueurs d'accéder au Battle Royale !



Cette contestation d'Epic s'est accompagnée d'une plainte en justice contre Apple. La firme met en avant des pratiques anticoncurrentielles et un abus de position.

Aujourd'hui, la première audience qui a eu lieu a clairement été en faveur d'Apple. Les avocats d'Epic Games avaient préparé plusieurs arguments pour convaincre la juge Yvonne Gonzalez Roger que Apple était l'entreprise "fautif" dans l'histoire et que Epic avait été contraint d'en arriver là pour se faire entendre.



Pendant le procès, Epic Games a accusé à plusieurs reprises Apple de faire des préférences suivant les développeurs en ce qui concerne les achats intégrés. Epic a remis en cause le fonctionnement de la commission de 30% en expliquant ne pas comprendre pourquoi les objets "virtuels" étaient facturés, mais pas les objets "réels". Un exemple simple a été présenté à la juge, quand vous prenez un Uber, Apple ne prend aucune commission sur le tarif de la course, quand vous achetez sur Amazon, Apple ne prend aucune commission sur la commande.

Et pourtant tout s'est réalisé sur l'application téléchargée sur l'App Store... Par contre, quand vous achetez des VBucks, Apple prend une commission de 30%. Les avocats d'Epic Games ont affirmé qu'il n'y avait aucune logique !

Autre argument d'Epic Games pendant l'audience, l'entreprise a expliqué que pendant la période de "réduction" des VBucks avec le paiement direct, de nombreux joueurs avaient fait le choix d'acheter directement auprès d'Epic.

L'éditeur de Fortnite a expliqué qu'environ 50% des utilisateurs ont fait ce choix ce qui prouve qu'il y a une véritable demande à des paiements tiers. Immédiatement, les avocats d'Apple ont repris la parole en expliquant que "les utilisateurs iOS avaient fait le choix de payer plus cher parce qu'ils ont confiance en Apple pour protéger leur paiement et leur confidentialité".



À la question "est-ce que la commission de 30% d'Apple est trop élevée ?" , la juge a affirmé qu'il n'existait pas de preuve, Apple a montré par A+B que l'ensemble de l'industrie pratiquait la même commission !

L'audience s'est clôturée avec le discours suivant de Yvonne Gonzalez Rogers (elle parlait en regardant les avocats d'Epic Games) :

Vous n'avez pas été francs. Vous ne l'étiez pas. Apple vous a dit de ne pas le faire, et vous l'avez fait (…) Il y a beaucoup de monde dans le public qui vous considère comme des héros pour avoir osé ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas pour autant que c'est honnête. N'essayez pas de me convaincre que vous avez été francs alors que vous ne l'étiez pas.

Apple a assuré à nouveau lors de l'audience que les portes de l'App Store n'étaient pas fermées pour un retour de Fortnite. Cependant, ce retour devra se faire sans le paiement direct, dans le cas contraire l'application sera refusée.

Du côté d'Epic Games il est inenvisageable de rentrer à nouveau dans un contrat aux pratiques anticoncurrentielles et à l'abus de pouvoir.

À noter que si aucune décision n'a été donnée, nous saurons "sous peu" si Fortnite peut réintégrer l'App Store de force avec son paiement direct. La juge a préféré réfléchir encore un peu avant de prendre une telle décision.