La banque en ligne Pixpay devient compatible Apple Pay

Il y a 2 heures

Julien Russo

Spécialisé auprès des adolescents, Pixpay est une banque en ligne qui existe depuis plusieurs années. Qui dit adolescents, dit forcément smartphone, la suite était donc logique de proposer Apple Pay aux nombreux clients qui sont adeptes des nouvelles technologies. La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui Pixpay annonce avoir conclu l'accord avec Apple pour proposer son service de paiement.

Pixpay intègre Apple Pay

Destinée aux 10-18 ans, Pixpay a de nombreux avantages pour les adolescents et les parents. À commencer par une offre à 2,99€/mois sans engagement qui est sans frais cachés et avec une carte bancaire offerte !

Le compte s'ouvre en 3 minutes et permettra à votre adolescent de payer partout (dans les magasins physiques et en ligne), en toute sécurité. Les parents peuvent envoyer de l'argent instantanément et même programmer des virements de leurs comptes personnels vers le compte Pixpay.

Aujourd'hui, la banque en ligne des adolescents se modernise en proposant à ses jeunes clients le paiement par smartphone. Qu'ils soient sous iOS ou Android, ils peuvent dès maintenant enregistrer leur Mastercard dans l'application dédiée et effectuer des paiements par Apple Pay ou Google Pay.

Les modes des paiements des deux entreprises californiennes ont été ajoutés et activés pour l'ensemble des clients de Pixpay. À noter également que vous pouvez payer en ligne, comme en physique avec Apple Pay.

Pixpay rejoint la longue liste des banques françaises qui proposent le paiement de la firme de Cupertino, aujourd'hui on en compte plus d'une trentaine

D'autres banques vont prochainement être compatibles Apple Pay, il s'agit de Qonto, ING, Manager.one et Banque Wormser Frères.

