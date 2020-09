Les apps de lecture de flux RSS retirées de l'App Store chinois

Voilà le message reçu par les développeurs de Fiery Feeds, Reeder et probablement d'autres applications suite à la demande du gouvernement chinois. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que nous sommes dans cette situation, Apple ayant déjà collaboré pour un ménage de l'App Store en 2017, puis récemment avec les podcasts. Une bien étrange décision, quand on sait que les navigateurs internet ne sont pas (encore) interdits dans le pays, permettant d'accéder à ce même contenu... Source

Encore un coup de balai de la part d'Apple, et ce coup-ci, il a été donné au sein de l'App Store chinois, puisque la forme de Cupertino vient de retirer les apps de lecture de flux RSS. Pourquoi une telle opération ? Tout simplement suite à la demande du gouvernement local, qui continue à censurer les sources externes...

