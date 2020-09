Coronalert : l’app de suivi des contacts est sortie en Belgique

Et maintenant la Belgique. Avec la nouvelle application Coronalert, les belges peuvent maintenant vérifier qu’ils ne sont pas entrés en contact avec des personnes infectées par la Covid-19. Alors que la France s’entête avec sa propre technologie dans Stopcovid et des ministres qui ne montrent pas l’exemple, la Belgique a fait le choix de la raison en utilisant l’API d’Apple et de Google.



Coronalert sévit sur toute la Belgique

Vous l’aurez compris, Coronalert est l’application officielle belge qui veut aider à briser les chaînes d'infection : elle vous informe de votre éventuel contact avec une personne ensuite testée positive au Covid-19.



Comme expliqué à de nombreuses reprises lors de la sortie des différentes solution en France, Angleterre, Irlande, Ecosse, Suisse, Canada et autre, l'application sert de complément numérique à la distanciation sociale, à l'hygiène et au port du masque. Elle ne remplace pas ces derniers.



Elle utilise la technologie Bluetooth et les API de notification d'exposition Apple/Google qui ne recueille à aucun moment des informations personnelles.

Comment fonctionne l’appCoronalert ?

Chaque fois que vous arrivez dans un lieu public, il faut activer la fonction d'enregistrement de l'exposition. Lorsqu'elle est activée, les smartphones échangent des identifiants aléatoires cryptés (une suite de chiffres qui change toutes les 15 minutes) avec d'autres appareils utilisant le Bluetooth. Les identifiants aléatoires ne fournissent que des informations sur la durée et la distance d'une rencontre.



Personne ne peut identifier la personne qui se trouve derrière les identifiants aléatoires. L'application Coronalert ne recueille aucune information sur le lieu du contact ou la localisation de ses utilisateurs. En fonction de la durée maximale d'incubation des coronavirus, les identifiants aléatoires que votre appareil collecte sont stockés dans un journal d'exposition pendant 14 jours, puis supprimés.



Si une personne est diagnostiquée positive au COVID-19 et choisit délibérément de partager ses identifiants aléatoires, alors toutes les personnes croisées précédemment seront notifiées de manière anonyme. Personne ne saura quand, où ou avec qui l'exposition a eu lieu. La personne infectée reste anonyme. Coronalert proposera également les mesures à prendre.



L’application Coronalert est la principale application COVID-19 pour la Belgique, où elle est interconnectée avec le système national de santé (Sciensano). Elle est destinée à toute personne qui vit, travaille, passe des vacances ou visite la Belgique régulièrement ou pendant une longue période.

