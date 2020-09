myCANAL : Canal+ en promo à 14,90€ pendant 2 ans chez Veepee

Il y a 1 heure

Alban Martin

myCANAL, le service de streaming de Canal+ propose une nouvelle promotion. En effet, l'offre 100% digitale de Canal+ est à -30% en ce moment en partenariat avec Veepee, soit 14,90 € par mois seulement au lieu de 34,90 €/mois. Sans engagement et prix valable pendant au moins 24 mois, soit deux ans.

myCANAL à prix réduit pendant quelques jours

L'offre myCanal est valable jusqu'au 9 octobre et comprend, outre les chaines Canal+ et Canal+ Sport qui diffuse la Ligue 1, la Premier League ou encore la F1, les chaînes de la TNT comme TF1, France 2, M6, C8, Eurosport, Disney Channel, L'équipe, etc.



Mais ce n'est pas tout. L'abonnement permet de regarder plus de 300 films inédits par an disponibles en replay pendant plusieurs mois, ainsi que les séries Création Originale CANAL+ et les grandes séries internationales. Sans oublier l'app Cafeyn pour les journaux numériques et Lizzie pour les livres.

Par contre, il faut savoir que tout accès doit se faire via l'application myCanal sur PC, Mac, iPad, iPhone ou Android, ou bien par les box Apple TV et Android TV, cités dans la page de support. D'ailleurs, une app Mac dédiée est prévue pour bientôt.

Si vous recherchez une offre complète et multi-support, MyCanal est donc un excellent choix, surtout si vous avez une Apple TV puisque l'app est soignée et performante avec de la 4K et de nombreuses fonctions comme le « mode expert » pour les rencontres sportives.



La promo vous garantit un prix de 14,90€ pendant 24 mois.



PS : si vous avez moins de 26 ans, myCanal est automatiquement proposé à -50% en passant par le site officiel.

