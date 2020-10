L'Inde réfléchit à ouvrir sa propre boutique d'applications sur iOS

Serait-ce la fin de l'époque où Apple fait ce qu'il veut sur l'App Store sans aucun concurrent en face ? Plus on avance dans le temps et plus cette vision idyllique que se fait Apple est menacée par les gouvernements et régulateurs aux quatre coins du monde. Un récent rapport du gouvernement indien serait en train d'inquiéter le géant californien !

La surprenante stratégie de l'Inde pour concurrencer l'App Store

Que ça soit aux États-Unis, en Europe, en Asie... Les développeurs ne cessent de se plaindre contre les conditions d'Apple sur sa boutique d'applications. Ce qui revient le plus souvent c'est la commission de 30%, mais surtout les règles parfois trop strictes qui empêchent les développeurs de soumettre une application ou de mettre à jour leur application déjà en ligne.

Facebook Gaming en a fait les frais récemment avec une multitude de tentatives pour entrer dans l'App Store et concurrencer Twitch.

Qu'est-ce que cela donnerait si un jour il y avait l'App Store et en face d'autres boutiques avec des règles différentes et peut-être une commission moins élevée ? Si la firme de Cupertino fait tout pour que ce jour n'arrive jamais, des gouvernements comme celui de l'Inde pourraient faire bouger les choses bien plus vite qu'on ne le pense !

Selon un rapport de Delhi relayé par Patently Apple, l'Inde se serait fixé pour objectif d'imposer à Apple une boutique d'applications alternative à l'App Store sur iOS. Mais qui contrôlerait cette boutique ? Ce serait le gouvernement lui-même.

Cela serait venu au goût du jour suite aux nombreuses plaintes des développeurs indiens qui ne cessent de pointer du doigt les nombreuses pratiques anticoncurrentielles d'Apple qui veut à tout prix préserver les précieux revenus que génère l'App Store.



Le gouvernement imposerait une loi qui obligerait Apple à ouvrir les portes à une autre boutique d'application et la firme n'aurait aucunement la main sur la gestion de celle-ci.

La vision du responsable gouvernemental est assez surprenante puisqu'il a déclaré :

Construire une boutique d'applications, c'est comme construire un centre commercial et le gouvernement peut très bien le faciliter.

S'il y a bien un pays qui pourrait briser l'exclusivité que se réserve Apple sur le téléchargement des applications sur iPhone, c'est bien un pays comme l'Inde. Avec une population de 1,353 milliard d'habitants, le pays représente une grosse part de gâteau dans le chiffre d'affaires trimestriel d'Apple. Même si ce n'est pas ici où Apple vend ses smartphones haut de gamme, les indiens sont très friands des smartphones d'entrée de gamme comme les iPhone SE, XR et même les iPhone à un tarif plus élevé (mais raisonnable) comme l'iPhone 11.

Pour l'instant, la possibilité de lancer une boutique d'applications locale n'est qu'une hypothèse pour mettre fin à la domination de la firme de Cupertino. Mais cela prouve une fois de plus la volonté de faire changer les choses afin d'aider les développeurs qui n'arrivent pas à s'exprimer et instaurer un dialogue face à une entreprise de la taille d'Apple.