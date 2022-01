Ear ID : Apple réfléchit à l'authentification par l'oreille avec les AirPods

Il y a 3 heures

AirPods

Alban Martin

3



Apple explore des méthodes pour authentifier un utilisateurs équipés de AirPods, comme le montre une demande de brevet récemment publiée auprès de l'USPTO et repéré par nos confrères de PatentlyApple.

Un brevet autour des AirPods pour la vie privée

Dans une demande de brevet intitulée "User Identification Using Headphones", déposée auprès de l'United States Patent and Trademark Office, Apple explique comment elle peut authentifier les utilisateurs d'AirPods en utilisant d'autres appareils à proximité, des signaux ultrasoniques, la reconnaissance vocale et même la démarche de l'utilisateur.



Le dépôt vise à résoudre le problème de l'incapacité des AirPods à déterminer si le porteur est l'utilisateur autorisé d'un appareil connecté. Apple suggère que cela peut être un problème puisque n'importe quel utilisateur peut placer des écouteurs dans son oreille alors qu'ils sont connectés à un appareil appartenant à une autre personne, ce qui risque d'entraîner la divulgation d'informations personnelles par l'appareil connecté, par exemple via des notifications annoncées par Siri. Mais cela peut aussi être utile en cas de vol, afin de bloquer l'utilisation des écouteurs sans fil par exemple.

Le système est capable de contourner le besoin de Face ID, Touch ID, ou tout autre type d'authentification biométrique sur un appareil séparé, en utilisant à la place un "score de similarité" pour vérifier l'identité d'un utilisateur. Ce chiffre peut être basé sur de multiples variables, comme la proximité d'autres appareils proches appartenant au propriétaire de l'appareil connecté. Néanmoins, Apple indique que la biométrie pourrait toujours être utilisée pour augmenter la précision du résultat. Pour authentifier un utilisateur sur la base de la biométrie avec les AirPods eux-mêmes, Apple propose d'émettre et de recevoir des ultrasons à l'intérieur des écouteurs :

Par exemple, diverses caractéristiques de l'oreille de l'utilisateur fournissent un écho du signal ultrasonique qui est unique à l'utilisateur. Les variations de la surface du conduit auditif de l'utilisateur peuvent provoquer la réflexion du signal ultrasonore sur la surface et générer un écho ayant une signature associée à l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur ayant un canal auditif plus large peut générer un écho ayant un temps de réverbération plus long qu'un utilisateur ayant un canal auditif plus petit.

Apple ajoute que les AirPods pourraient également utiliser les informations recueillies sur la démarche et la voix d'un utilisateur à partir des gyroscopes, accéléromètres et microphones des AirPods pour déterminer s'il est le propriétaire de l'appareil connecté. Collectivement, ces différentes sources de données fournissent un score de similarité global qui pourrait authentifier les utilisateurs avec une précision intéressante. La firme de Cupertino pourrait appeler cette nouveauté Ear ID, pour faire suite à Face ID et Touch ID.



Apple ajoute souvent de nouvelles fonctionnalités aux appareils AirPods existants à l'aide de mises à jour du micrologiciel, telles que la prise en charge du réseau Localiser, Conversation Boost et Spatial Audio. Il semble donc plausible que l'authentification des utilisateurs d'AirPods puisse théoriquement être ajoutée dans une future mise à jour, à moins qu'elle ne la réserve qu'aux AirPods Pro 2 à venir plus tard. Mais comme souvent, un dépôt de brevet ne signifie pas toujours que la société sortira un jour cette fonctionnalité.