iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Xiaomi Mi 10 Ultra : Qui se recharge le plus vite ?

Hier à 19:34 (Màj hier à 19:42)

Julien Russo

11

Quand on achète un nouveau smartphone, qu’il soit Apple, Samsung ou autre Xiaomi, nous avons différents critères d'exigences. En général, la photographie, la vitesse du processeur, le prix et les diverses fonctionnalités sont au premier rang. Mais, il y a quelque chose qui compte aussi beaucoup c'est l'autonomie et la vitesse de recharge de la batterie. Aujourd'hui, ces deux éléments sont devenus des détails très importants !

L'iPhone 11 Pro, le smartphone qui se recharge le plus rapidement ?

On ne le dira jamais assez, mais on adore les vidéos comparatives comme celle-ci. Le YouTuber TechNick a mis plusieurs smartphones haut de gamme à l'épreuve dans sa vidéo. On retrouve le Xiaomi Mi 10 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra et l'incontournable iPhone 11 Pro Max.

Chacun de ces smartphones a été boosté avec une recharge rapide par leur fabricant, mais qui est le plus rapide ?

Prenons déjà la capacité des batteries de chaque chaque smartphone :

L'iPhone 11 Pro Max : 3969 mAh

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra : 4500 mAh

Le Xiaomi Mi 10 Ultra : 4500 mAh

L'iPhone commence déjà avec un point faible, la batterie est nettement moins imposante que ses concurrents, une différence qui persiste chaque année et qui impacte l'autonomie qui pourrait être meilleure si Apple faisait un effort à ce sujet...

Continuons avec la charge. L'adaptateur secteur d'Apple recharge en 18W quand celui de Samsung recharge en 25W et celui de Xiaomi en 120W, on le voit avec la différence d'épaisseur, sur la photo de comparaison ci-dessous.

Visiblement, le Xiaomi Mi 10 Ultra est taillé pour être le grand champion de cette vidéo. On remarque que l'entreprise chinoise a mesuré l'importance de l'autonomie et de l'attente des consommateurs sur la vitesse de recharge.

Une expérimentation qui commence à 0%

Pour ce test, TechNick a veillé à que chaque smartphone soit complètement épuisé, que la batterie soit complètement vide. Pour cela ce n'est pas très difficile, il suffit de lancer un jeu bien gourmand en performance et en 2 heures maximum l'affaire est bouclée !

Une fois que chaque smartphone est branché à son adaptateur secteur, la charge peut enfin commencer...



Au bout de 5 minutes de charge :



À peine commencé et la différence est déjà flagrante et impressionnante. Seulement 5 minutes se sont écoulées et le Xiaomi Mi 10 Ultra est déjà à 30% de charge quand le Galaxy Note 20 Ultra est à 10% et l'iPhone 11 Pro Max est à 9%.



Au bout de 10 minutes de charge :



Incroyable... Le Xiaomi Mi 10 Ultra vient de recharger plus de la moitié de sa batterie, il est actuellement à 54% quand le Galaxy Note 20 Ultra est à 19% et l'iPhone 11 Pro Max est à 16%.



Au bout de 15 minutes de charge :



Le Xiaomi Mi 10 Ultra continue sa performance et affiche maintenant 72% de batterie quand le Galaxy Note 20 Ultra et l'iPhone 11 Pro Max sont loin derrière avec 29% et 24% de recharge.



Au bout de 20 minutes de charge :



Le smartphone de Xiaomi a presque terminé de se recharger, il est en ce moment à 88% quand le Note 20 Ultra est à 39% et le 11 Pro Max à 32%.



Au bout de 29 minutes de charge :



C'est terminé pour le Mi 10 Ultra, le smartphone vient d'atteindre les 100% de batterie. Du côté de Samsung et Apple, la situation en deviendrait presque gênante... Les deux smartphones n'ont même pas dépassé les 50% de recharge !

Résultat final du comparatif

La différence est énorme !

Le ​​​​Xiaomi Mi 10 Ultra s'est rechargé complètement en seulement 29 minutes, ce qui représente 3,5% de charge par minute.

La vitesse de charge a quand même fait chauffer le smartphone, TechNick remarque que celui-ci termine sa charge avec 44,5 degrés. Cela n'est pas non plus inquiétant.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra aura pris au total 1h13 pour se recharger entièrement. Cela représente 1,4% par minute. Il termine sa charge avec une température de 37,5 degrés.

Le dernier (et sans grande surprise) est l'iPhone 11 Pro Max qui réalise une performance qui atteint le ridicule pour une "recharge rapide". Le smartphone d'Apple s'est rechargé complètement en 2h30, cela représente 0,7% par minute et il termine avec une température de 32,5 degrés.



Si à la rédaction d'iPhoneSoft nous sommes plutôt orientés Apple, on reconnait que sur la vitesse de recharge du Xiaomi, nous avons été bluffé. Apple a encore beaucoup d'efforts à faire en ce qui concerne la batterie... On espère que les iPhone 12 apporteront une meilleure capacité de batterie et une vitesse de recharge améliorée, parce que ce test a clairement confirmé un point noir.



Retrouvez l'intégralité de l'expérimentation en vidéo ci-dessous :