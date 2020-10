L'application de messagerie Hey se met à jour pour iOS 14

Hey, le nouveau service de messagerie qui veut révolutionner le monde de l'email vient de sortir une mise à jour qui intègre les nouveautés que propose désormais Apple avec iOS 14. Au menu, widgets, ouverture de lien de tous les navigateurs et bugs résolus.

Hey propose sa MAJ pour iOS 14

En ce 6 octobre 2020, l'application Hey se met à jour afin de proposer les nouveautés qu'offre iOS 14 à commencer par les widgets. Parmi les nouveautés principales, on compte une dizaine de widgets et la prise en charge de l'ouverture des liens avec des navigateurs tiers...



Hey fait d'ailleurs partie des applications pouvant être ajoutées comme messagerie principale par défaut (maintenant disponible grâce à iOS 14). En ce qui concerne les widgets, ils sont disponibles dans les 3 tailles proposées par Apple avec 11 thèmes différents. Pour rappel, Hey propose un essai gratuit de 14 jours, par la suite le service passe tout de même à 100€ par an.

Pour ceux que ça intéresse, voici les notes de version :

C'est l'heure des widgets : nous avons ajouté un ensemble complet de widgets afin que vous puissiez choisir parmi 3 formats, 3 tailles, + 11 thèmes pour obtenir le bon ajustement pour votre écran d'accueil.

Ajustez toutes vos personnalisations et paramètres à partir d'un seul écran repensé, appuyez simplement sur votre avatar

Vous pouvez maintenant prévisualiser des feuilles de calcul Excel sans quitter l'application

Vous pouvez maintenant dire à HEY d'utiliser votre navigateur par défaut pour ouvrir les liens afin que vous ayez un paramètre à mettre à jour

Correctif : les initiales de l'avatar d'un contact étaient parfois tronquées

Correctif : les menus contextuels affichaient des options incorrectes pour les groupes

Correctif : Certains liens ne s'ouvriraient pas correctement si vous définissiez votre navigateur par défaut sur autre chose que Safari

On se rappelle aussi qu'il y a pas si longtemps, Apple menaçait d'expulser l'application Hey de l'App Store.

