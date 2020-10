Bons plans iOS : The Minims, Countdown, Tile Rider

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment The Minims, Countdown, Tile Rider. L'occasion d'économiser 30,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v4.6.2, 188 Mo, iOS 13.0, Aaron Day) passe de 3,49 € à gratuit. Stellar Tour est le guide ultime du cosmos. Pointez votre appareil vers le ciel nocturne pour explorer tout type d'objet astronomique: constellations, étoiles, systèmes d'exoplanètes, galaxies, nébuleuses, planètes, lunes, etc.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Les + : Une véritable bible Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





Photo Power Tools (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 9 Mo, iOS 13.0, Petri Gronlund) passe de 3,49 € à gratuit. Photo Power Tools a tout ce dont vous avez besoin pour que vos photos se démarquent vraiment. Utilisez le rehausseur dynamique pour faire ressortir les détails d'une photo. Appliquez de nombreux filtres et effets de couleur différents et ajustez leur intensité à l'aide de curseurs.



Vous pouvez également apporter de petites corrections au contraste, à la saturation, à la luminosité, à l’exposition, à la netteté et à la température. Photo Power Tools comprend également la possibilité de recadrer, faire pivoter, retourner et redresser les photos.



Les + : Outil très complet Télécharger l'app gratuite Photo Power Tools





Countdown (App, iPhone / iPad, v6.0.1, 76 Mo, iOS 12.0, Rob Sammons) passe de 1,09 € à gratuit. Countdown offre un moyen élégant de suivre les événements que vous attendez avec impatience, que ce soit des vacances, des anniversaires ou autre chose. Lors de la création d'un événement, il suffit de le nommer, de choisir une image et de définir la date.



Le compte à rebours commencera immédiatement et vous serez averti un jour avant le début de l'événement. Les comptes à rebours peuvent être partagés sur les réseaux sociaux et sont automatiquement synchronisés sur vos appareils via iCloud. L'application comprend également des notifications personnalisables, plusieurs icônes parmi lesquelles choisir, des raccourcis Siri et un widget.



Les + : Compatible avec les widgets iOS 14 Télécharger l'app gratuite Countdown





Jeux gratuits iOS :

Math Racer Deluxe (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v3.1, 9 Mo, iOS 7.0, i4software) passe de 2,29 € à gratuit. À quelle vitesse allez-vous? Êtes-vous intelligent? Math Racer connaît la réponse! Affrontez les meilleurs temps contre vos amis et votre famille, inscrivez vos initiales sur le tableau des meilleurs scores pour que tous les voient.



Math Racer est de loin l'application de test de vitesse mathématique la plus rapide de l'App Store. Notre interface simple supprime toutes les barrières possibles entre votre cerveau et votre temps de réaction. Tous les temps sont mesurés au centième de seconde pour encore plus de plaisir.



Les + : Parfait pour faire chauffer votre cerveau Télécharger le jeu gratuit Math Racer Deluxe





Toon Blocks (Jeu, Jeux de société / Éducation, iPhone / iPad, v0.213, 60 Mo, iOS 8.0, Marek Dobrowolski) passe de 2,29 € à gratuit. Toon Blocks est un éditeur de bande dessinée simple où vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner ou peindre pour libérer votre créativité.



• Organiser, faire pivoter et combiner des blocs de construction.

• Utilisez des briques, de la pierre ou du bois pour construire une maison ou un château.

• Construire des voiliers, des véhicules spatiaux ou des robots.

• Dessinez des scènes comiques avec des pirates, des dinosaures, d'anciens guerriers et plus encore.



Les + : Parfait pour se lancer

Pour les plus créatifs Télécharger le jeu gratuit Toon Blocks





Tile Rider (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.3099, 105 Mo, iOS 7.0, Pavel Raliuk) passe de 4,49 € à gratuit. Le jeu Tile Rider est un concept fort intéressante : vous prenez le contrôle d'une petite voiture équipée d'une arme et d'un aimant. Vous devrez ainsi naviguer dans les différents niveaux et résoudre les petits casse-tête pour en venir à bout.



De plus, des ennemis feront leur apparition et chercheront à vous éliminer ! Un excellent jeu !



Les + : 35 niveaux

Pas d'achats in-app Télécharger le jeu gratuit Tile Rider





Promotions iOS :

The Minims (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.4.3, 410 Mo, iOS 9.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,49 € à 1,09 €. The Minims vous emmène dans un récit mignon et romantique qui décrit un être sensible qui explore son rôle en matière de camaraderie, de relation, de famille et d’enfants.



Un jeu de point'n'click en 3D basé sur une histoire qui se déroule dans l’univers minimaliste des Minims. Avec ses œuvres d'art inhabituelles ressemblant à des dessins animés, son histoire excentrique et son tempo relaxant, il permet au joueur d'explorer les paysages minimalistes, de collecter des objets importants et de résoudre des énigmes variées, faciles et difficiles.



Les + : Les graphismes

Très prenant Télécharger The Minims à 1,09 €





reky (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 401 Mo, iOS 10.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,49 € à 2,29 €. Dessins techniques originaux et casse-têtes esthétiques se rencontrent dans ce jeu de puzzles minimalistes agrémentés d'une petite touche de couleur.



Reky est un jeu de casse-têtes alliant élégance des dessins et style inspiré par l'architecture minimaliste pour créer une expérience élégante et originale qui satisfera les amateurs de casse-têtes. À l'aide des contrôles à un seul doigt, le joueur interagit avec les différents éléments des puzzles de chaque niveau en les faisant glisser et en les déplaçant afin de se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. L'ensemble du jeu est simple, fonctionnel et ne comporte que des cubes, des lignes, des sorties, des portails et quelques touches de couleur qui se combinent pour créer une grande variété de défis complexes. Télécharger reky à 2,29 €