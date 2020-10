La première année gratuite se termine pour le service Apple TV+

Petit rappel pour ceux qui profitent en ce moment même de leur année gratuite au service Apple TV+ (offre proposée à l'automne 2019). N'oubliez pas de vous désabonner dans les temps au cas où vous ne voudriez pas payer ce service.

Bientôt la fin des abonnements gratuits à Apple TV +

Pour rappel, l'année dernière, lors de la sortie de l'iPhone 11, Apple a dévoilé son nouveau service Apple TV +. Pour fêter l'occasion, la marque à la pomme a proposé une offre. Tous ceux qui ont acheté un iPhone, Mac, iPad ou une Apple TV à l'automne 2019 se sont vu offrir une année gratuite à Apple TV+.

C'est là qu'intervient notre objectif à travers cet article, nous voulons prévenir ceux qui ont eu accès à ce service dès le 1er novembre 2019 (jour de lancement), que l'offre gratuite se termine donc à la fin de ce mois d’octobre 2020.



N'oubliez pas de vous désabonner si vous ne voulez pas du service une fois qu'il sera payant car même si l'offre gratuite prend fin, le service lui continue d'être actif et vous sera facturé dès le 1er novembre 2020 si vous ne vous désabonnez pas.



Pour ceux qui voudraient se désabonner du service, voici la démarche à suivre sur iPhone :

Ouvrir App Store

Cliquez sur le rond (votre photo) en haut à droite

Appuyez sur "Abonnements"

Sélectionnez Apple TV +

Appuyez sur "annuler l'essai gratuit"



Attention, n'oubliez pas que si vous résiliez l'offre, celle-ci s'annule immédiatement donc vous l'aurez compris, mettez-vous un rappel pour le 30 octobre et ainsi, vous aurez profité de votre année gratuite jusqu'à la dernière heure et vous ne payerez pas par la suite. À noter que cet article est valide quelle que soit la date où vous avez souscrit à l'abonnement gratuit.



À l'inverse, si vous souhaitez conserver le service, vous n'avez rien à faire, juste à profiter et ajouter 5€ par mois à vos dépenses en abonnements.



Pour ceux qui veulent profiter du service et faire des économies, n'oubliez pas qu'Apple One sera bientôt disponible. Et de même, acheter un nouvel iPhone, iPad ou Mac devrait donner droit à une année supplémentaire.