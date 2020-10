iPhone 13 : Une encoche toujours présente, mais plus petite

Il y a 3 heures

Julien Russo

Si nous savons déjà que les iPhone 12 auront quasiment la même encoche que les modèles actuels, une rumeur affirme que pour l'iPhone 13 qui sortira l'année prochaine, les choses devraient changer ! D'après le leakers Ice Universe, Apple devrait enclencher le processus de disparition progressive de l'encoche dès 2021.

Une encoche plus petite, mais pas pour cette année

En 2020, l'encoche c'est terminée chez de nombreux concurrents, cependant chez Apple elle persiste comme une ex qui ne veut pas lâcher l'affaire et passer à autre chose ! D'après le leakers "Ice Universe", les iPhone 13 qui sortiront en septembre ou octobre 2021 devraient avoir une encoche plus petite, ce serait la plus grosse transformation depuis la commercialisation de l'iPhone X qui a apporté ce nouveau design.

Sans grande surprise, nous n'avons pas eu de photos volées de l'iPhone 13, avec la petite encoche, mais le spécialiste des fuites nous a fait un magnifique dessin pour nous donner un aperçu de la surprise que nous réserve Apple !

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, vous avez en premier l'encoche des iPhone 12 qui seront annoncés mardi prochain et en dessous l'encoche des iPhone 13. Cette dernière est plus fine et occupe moins de place dans le haut de l'écran. Apple aurait donc réussi à réduire les capteurs nécessaires pour la reconnaissance faciale et la caméra pour les selfies et les appels vidéos.

L'enjeu est de taille, mais plus que nécessaire puisque la demande d'une encoche plus discrète a commencé à se faire ressentir à partir de la sortie des iPhone XS. Malheureusement, Apple n'y a pour l'instant jamais répondu favorablement, probablement à cause d'une impossibilité technique. L'iPhone 12 pourrait donc être le dernier smartphone avec l'encoche telle qu'on la connait aujourd'hui !