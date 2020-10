Slack essaye des vidéos de type "stories" dans son app

Et si le service Slack (v20.09.20, 185 Mo, iOS 12.2) souhaitait donner un nouveau coup de jeune à ses applications, en intégrant une fonctionnalité phare des réseaux sociaux ?



Oui, vous avez bien lu, les développeurs de la plateforme de travail sont actuellement en train de travailler sur l'arrivée de vidéos à la manière des stories, présentes sur Snapchat, Facebook ou encore Instagram.

Aujourd'hui, les responsables de Slack viennent d'annoncer une vague de nouveautés au sein de ses applications respectives, testant notamment ne nouvelle fonctionnalité vidéo asynchrone, permettant de donner un côté plus humain au télétravail, méthode privilégiée ces derniers mois pour faire face au Covid-19.

Nous sommes plus de sept mois dans la transition mondiale vers le travail à distance et il est clair que nous pouvons faire beaucoup plus pour améliorer la façon dont nous travaillons ensemble dans ce nouveau monde.



Pour commencer, nous savons qu'il existe de meilleures façons de collaborer que de simplement tomber dans le piège du copier-coller qui consiste à déplacer les comportements physiques vers le monde numérique - les vidéoconférences consécutives toute la journée, tous les jours sont une façon de travailler particulièrement épuisant.