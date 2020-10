Notre test du nouveau Realme 7 Pro

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

4

Récemment, nous avons eu la chance de tester en avant-première le premier smartphone Realme 5G à être commercialisé en France.



Provenant du constructeur realme, le X50 a été une belle surprise, notamment grâce à un rapport qualité/prix plus que convaincant, malgré des petites erreurs de parcours dues à son prix contenu.



Cette fois-ci, nous nous attaquons à un nouveau modèle, plus sérieux, plus puissant et s'adressant à la niche du milieu de gamme : le Realme 7 Pro.

Notre avis sur le nouveau smartphone Realme 7 Pro

Le Realme 7 Pro a de beaux arguments, de très beaux arguments même, tout en restant accessible pour la majeure partie des consommateurs. Le petit nouveau de realme se vante notamment d'être compatible avec la charge rapide SuperDart 65W permettant d'être gonflé à bloc en seulement 34 minutes.



Ce n'est pas le seul faire valoir, puisqu'on retrouve notamment une belle puce Qualcomm Snapdragon 720G, un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, mais également une caméra principale de 64MP signée Sony.

Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec le test de ce realme 7 Pro.

Le design

Pour ce test, nous avons eu le droit d'essayer la version bleue de l'appareil, avec des finitions très appréciables : le dos s'inspire de "l'espace miroir dans la nature" pour un reflet brillant sublime. C'est audacieux, c'est réussi, et ça offre une apparence premium au téléphone. Seul bémol, tout comme le X50 5G, on constate tout de même des traces de doigts qui s'installent rapidement.



Le module photo, lui, prend place en haut à gauche, s'affichant sous forme rectangulaire, restant assez discret.



À l'avant, le superbe écran Super AMOLED prend 90,8% de la place, laissant un infime espace aux bords de l'appareil !

L'écran 60 Hz

C'est une coutume pour le constructeur : ce dernier réussit à proposer un écran fort impressionnant, malgré un prix plus qu'honorable. Le chinois a fait le choix de proposer un écran de 6,4 pouces en Super AMOLED affichant une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz pour la partie tactile, mais en 60 Hz à l'affichage. Impressionnant une fois dans la main et très agréable à l'utilisation, dommage que le Realme 7 Pro ne profite pas du 90 Hz du Realme 7 tout court.



L'écran offre un rapport 20: 9, une résolution FHD + de 2400 x 1080 P, un rapport écran / corps de 90,8%, une luminosité maximale de 600 nits et une gamme de couleurs NTSC de 98%.



Bien sûr, Realme a également disséminé un capteur d'empreintes digitales intégré à la dalle. Un sans faute.

L'autonomie et la batterie

Dans son smartphone, Realme propose une batterie de 4500 mAh qui tient très bien le coup : en utilisation simple, la batterie affiche une autonomie de 30 heures, voir plus avec le mode super économie d'énergie (quasiment 48 heures).



Si vous aimez jouer, naviguer ou faire de la retouche, il faudra tout de même recharger tous les jours, mais l'appareil reste tout de même bon sur ce point.



Mais, là où l'appareil devient réellement très intéressant, c'est grâce à sa compatibilité avec la Charge SuperDart 65W lui permettant d'être rechargé à 100% en seulement 34 minutes. Il ne faudra attendre que 12 minutes pour voir la charge à 50% et 3 minutes pour une charge à 13%.



C'est un point où Realme fait très fort !

Performances

Avec une puce Snapdragon 720G de Qualcomm, realme cherche à amener une certaine performance dans cette version Pro, afin d'apporter un soutien aux exigences des technologies, mais également offrir une expérience d'utilisation optimisée, que ce soit dans les utilitaires ou dans les jeux.



Une belle avancée par rapport à la génération précédente de chez Qualcomm, avec notamment une hausse des performances CPU à hauteur de 10%, mais également de 85% au niveau des GPU. De quoi profiter des jeux comme Fortnite sans sourciller.

Appareil photo

On passera sur l'importance que prend l'appareil photo dans l'argumentaire d'achat des consommateurs, permettant de capturer des moments facilement. Toujours plus loin, toujours plus puissant, les smartphones n'ont rien à envier à certains grands noms du marché de la photographie.



Du côté du 7 Pro, on retrouve un quadruple capteurs photo avec une caméra principale de 64MP provenant de chez Sony : en effet, realme a fait le pari d'utiliser le Sony IMX682 avec une incroyable capacité de détection de la lumière. Côté pratique, il n'y a pas à dire, les résultats sont au rendez-vous, l'appareil s'adaptant au lieu et à la luminosité présente... Même lorsque la pièce est assez sombre, le capteur de Sony réussit de belles prouesses.



C'est d'ailleurs grâce à cet objectif que realme a développé un mode nouvel algorithme ultra-haute définition pour le mode 64MP, offrant aux utilisateurs une clarté inégalée dans chaque prise de vue. L'intelligence artificielle se charge de paramétrer les réglages, ou vous laisser le choix de tout modifier manuellement grâce au mode Pro. Un vrai coup de coeur !



Pour le reste, l'appareil propose un objectif ultra grand angle 119° avec une ouverture f2/3 et une résolution de 8MP qui, sans révolutionner la fonctionnalité, tient ses promesses.



On note également un objectif macro avec une distance de prise de vue de 4 cm, mais également un objectif portrait noir et blanc permettant d'améliorer le contraste de l'image, à créer des images de style rétro et à ajouter de la texture aux portraits.



Le constructeur a également parier sur son mode nuit, offrant un mode Pro Nightscape qui propose une meilleure clarté et une inspiration artistique dans la photographie de nuit. Ce n'est pas tout, puisque realme intègre trois filtres de nuit populaires, Cyberpunk, Flamingo et Modern Gold.



Pour la vidéo, realme a grandement travaillé sur la stabilisation de l'appareil, et pour le peu que nous avons pu voir, c'est réussi... En effet, les ingénieurs ont travaillé sur deux fonctionnalités UIS Video Stabilization et UIS Max Video Stabilization, permettant de réduire la sensation de secousse.



Pour le reste, l'appareil est capable d''enregistrer en 4K/30fps ou 1080p/120 fps.



Côté avant, la caméra Selfie offre 32MP avec un embellissement rendu possible une nouvelle fois grâce à l'intelligence artificielle de l'appareil, offrant même un mode nuit très performant.





Un aperçu de l'appareil photo

Prix

Le nouveau modèle de realme sera disponible dès le 13 octobre prochain au prix de 329 euros avec 30 euros d’ODR jusqu'au 19 novembre et à 309 euros chez la Fnac du 20 au 30 novembre.



Le 7 Pro est disponible en Blanc miroir et Bleu miroir, par exemple sur Amazon.

Notre avis sur "realme 7 Pro" ( Realme )

Le constructeur realme fait une nouvelle fois très fort, en proposant un modèle se plaçant dans le milieu de gamme tout en restant abordables.



Les diverses technologies du realme 7 Pro sont très bonnes, arborant une batterie puissante, mais également une charge rapide qui impressionne.



L'appareil photo et l'écran sont d'excellentes qualités, offrant un confort d'utilisation notable, avec un processeur qui n'est jamais réellement à la rue.