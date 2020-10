De nouveaux outils de partage pour Adobe Photoshop Elements et Premiere Elements 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui, nos amis d'Adobe viennent de partager quelques nouvelles autour des applications Photoshop Elements et Premiere Elements dans leur future version 2021.



Les prochaines versions des outils d'édition photo et vidéo du célèbre studio se concentreront sur l'une des fonctionnalités : le partage.



De plus, Adobe proposera des fonctionnalités automatisées optimisées par la technologie Sensei AI.

Adobe évoque Photoshop Elements et Premiere Elements 2021

Adobe a bien compris l'importance des réseaux sociaux, et souhaite se pencher dessus dans les prochaines versions de ses applications Photoshop Elements et Premiere Elements.



La première nouveauté de Photoshop sera la possibilité de créer et partager des images animées sous forme de GIF, afin de pouvoir les envoyer à ses amis et ses followers.



Mais, ce n'est pas tout, puisqu’Adobe vient de dévoiler Adjust Face Tilt, un outil permettant d'ajuster automatiquement la position du visage d’un sujet.



Toujours en vue des réseaux sociaux, il sera facile d'ajouter des citations de motivation ou des messages personnalisés à vos photos grâce aux modèles prédéfinis.



Pour Premiere, ce n'est pas mal non plus, avec des effets encore plus puissants grâce à une sélection précise d'objets et de zones dans une vidéo. Il sera notamment possible de créer des vidéos avec des expositions doubles, des superpositions mates animées, mais également de retrouver de nouveaux morceaux de musique.

Source

Télécharger Adobe Photoshop Elements 2020 à 109,99 €