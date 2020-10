Les puces Intel de 11e génération pour ordinateur prévues en 2021

Alexandre Godard

On se rapproche de 2021 et Intel compte bien faire parler de lui dès le début de la nouvelle année. En effet, Intel compte sortir sa nouvelle génération de puces pour ordinateur. La concurrence est rude dans le domaine et Intel va devoir redoubler d'efforts pour convaincre un maximum de monde.

Intel est-il encore à la hauteur pour 2021 ?

Même si on sait qu'à l'avenir, les puces Core iX sont amenées à disparaître des produits Apple, remplacées par les puces maison Apple Silicon, Intel ne compte bien évidemment pas se relâcher et va proposer dès le début d'année 2021 sa 11è génération de puces pour ordinateur.



On sait qu'Apple a justement décidé d'arrêter petit à petit sa collaboration avec Intel car ils avaient pris pas mal de retard sur la concurrence en ce qui concerne les puces et notamment la taille de gravure.



Justement en parlant de gravure, on apprend que ces nouvelles puces seront toujours gravées en 14 nm ce qui prouve une fois de plus qu'Intel n'arrive pas à progresser sur ce sujet. Pour faire simple, plus la gravure de la puce est petite plus les performances augmentent. Donc quand on sait qu'AMD par exemple fabrique des puces en 7 nm et compte passer en 5 nm dès 2021, forcément, on est dans le doute concernant Intel sur ce sujet. Et Apple a déjà sorti sa puce A14 avec l'iPad Air 4 en 5 nm.



Selon Intel, cette 11ème génération est avant tout destinée aux joueurs mais vous l'aurez compris, il faudra attendre de voir réellement ce que ça donne comparé à la concurrence qui avance plus vite.



N'hésitez pas à nous dire si de votre côté les puces Intel vous intéressent ou au contraire vous êtes déjà tourné vers la concurrence ? En tout cas, n'attendez pas de les voir dans les prochains Mac 2021...



