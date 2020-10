Tesla coupe les ponts avec les journalistes aux USA

Alexandre Godard

Tesla va encore une fois faire grand bruit. Ce coup-ci cela concerne la communication, le leader de l'automobile électrique vient de supprimer son service de presse. Voyons ensemble les répercussions que cela peut avoir.

Tesla muscle son jeu sur la communication

Elon Musk vient tout simplement de décider de couper toute relation avec les journalistes aux États-Unis en ce qui concerne la marque Tesla. Cette décision, prise apparemment il y a plusieurs mois, entraîne donc une suppression de son service de presse. D'après les dernières informations, toutes les personnes de ce service ont été replacées au sein de l'entreprise sur un autre poste ou sont tout simplement parties de la société.



Ces derniers temps, plusieurs journalistes américains se sont plaints que depuis un bon moment, Tesla ne répondait plus à leurs demandes de renseignements. Cela permet d'ailleurs de nous pencher sur le cas de la France, Tesla étant déjà très discret dans l'hexagone, cette information pourrait ne pas arranger les choses.

Pour ce qui est des réseaux sociaux (Youtube, Instagram, Twitter...) Tesla laissera les créateurs leur faire de la pub au détriment de la presse traditionnelle qui de son côté prend un sacré coup sur la tête.



Cette histoire, qui va surement beaucoup faire réagir aux USA, va peut-être faire réfléchir d'autres constructeurs qui pourraient à leur tour se mettre à boycotter la presse traditionnelle, ce qui serait catastrophique pour eux. À noter que Tesla se permet cette stratégie car ils sont mondialement connus.



Il faut effectivement peser le pour et le contre, le fait de ne plus parler à la presse "classique" enlève certaines critiques mais supprime par la même occasion des avis de vrais experts dans le domaine. Notre monde évolue et Tesla prouve encore une fois que le monde de l'internet prend de plus en plus le dessus.



Quand on vous disait hier que la mauvaise nouvelle sur Tesla serait vite oublier au détriment d'un autre sujet, voilà qui est fait.



