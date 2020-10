Tesla Model Y : la nouvelle batterie pour l'Europe !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

1

Elon Musk est énormément présent sur Twitter et il le prouve encore une fois avec un échange qui révèle certaines infos sur les prochaines batteries et le lieu de leur fabrication. Mais surtout leur implantation dans les futurs modèles de la marque en Europe.

L'Europe en pôle position

On vous l'annonçait il y a quelques jours, Tesla est en ce moment même entrain de produire une toute nouvelle batterie qui serait plus performante dans pas mal de domaines et principalement celui de l'autonomie.



C'est ainsi que l'on apprend via un échange sur Twitter entre Elon Musk et le blogeur automobile Whole Mars Catalog que les premiers modèles équipés de cette nouvelle batterie seraient les modèles Y produit en Allemagne, plus précisément à Berlin.



Toujours sur Twitter, Elon Musk à précisé :

Berlin utilisera les cellules 4680 avec une batterie structurelle et un nouveau système de peinture. Beaucoup de nouvelles technologies seront utilisées à Berlin, entraînant aussi des risques importants liés à la production. Les sites de Fremont et de Shanghai feront la transition dans deux ans lorsque la nouvelle technologie aura fait ses preuves

Berlin will use 4680 cell with structural battery pack & front & rear single piece castings. Also, a new paint system.



Lot of new technology will happen in Berlin, which means significant production risk. Fremont & Shanghai will transition in ~2 years when new tech is proven. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2020





On l'avait évoqué lors d'un article il y a tout juste 24h, Elon Musk compte gérer la communication autour de Tesla principalement sur les réseaux sociaux et surtout par lui-même. On a hâte de voir les premiers tests qui seront effectués pour prouver la puissance de cette nouvelle batterie qui pour info est prévue pour être 6 fois plus puissante que les batteries actuelles. Elle a été présentée avec la Model S Plaid et pourra dépasser les 800 km d’autonomie.