Bons plans iOS : Trail Boss BMX, KliksApp, Fateful Lore

Hier à 19:00

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Trail Boss BMX, KliksApp, Fateful Lore. L'occasion d'économiser 35€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2020.46, 40 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





KliksApp (App, iPhone / iPad, v1.5.1, 24 Mo, iOS 11.0, Shlomo Avigdor) passe de 1,09 € à gratuit. Klicks offre un moyen rapide et flexible de compter tout ce qui se passe dans votre vie. Les compteurs peuvent être personnalisés avec différents noms, couleurs, valeurs de départ, valeurs de comptage, valeurs de fondu et même citations de motivation.



Les journaux d'activité sont créés automatiquement et vous pouvez laisser des horodatages personnalisés à différents points de comptage. L'activité du compteur peut être partagée par e-mail. Klicks comprend également la possibilité de créer plusieurs compteurs à la fois, des options pour droitiers et gauchers, contre les vibrations et les sons, et plusieurs options de tri.



Les + : Si vous souhaitez garder des traces Télécharger l'app gratuite KliksApp





Jeux gratuits iOS :

Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 3,49 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





Chuggington (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.1.0, 330 Mo, iOS 8.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 5,49 € à gratuit. Embarque dans une toute nouvelle et passionnante aventure Chuggington !

Une application basée sur l'épisode du dessin animé "Les locos-experts : au travail !", cette aventure est truffée de jeux dynamiques de différents niveaux, d'encouragements et de récompenses ainsi que de nombreux extraits vidéos et des interactions amusantes avec les personnages.



Le danger guette Chuggington alors que les locos-experts construisent un pont pour la toute nouvelle ligne à grande vitesse pour Tootington. Heureusement, rien n'échappe à Bruno !

Tout au long de l'histoire, les enfants pourront jouer à des jeux interactifs et découvrir les nouveaux personnages du dessin-animé !



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Chuggington





Drop The Chicken 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 347 Mo, iOS 9.0, Jesse Kuronen) passe de 3,49 € à gratuit. Drop The Chicken 2 est un jeu de puzzle physique dans lequel vous devez faire en sorte que Chuck, le poulet, tombe et atterrisse dans son nid.



Une sorte de Cut the Rope avec un concept bien à lui, et c'est plutôt bien foutu !



Les + : Un bon jeu bien addictif Télécharger le jeu gratuit Drop The Chicken 2





Fateful Lore (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.8, 128 Mo, iOS 9.0, Martin Javier del Rio Llobera) passe de 4,49 € à gratuit. Il y a de nombreuses années, le royaume de Damerel a été attaqué par la démone Daglaxaak. La guerre faisait rage et, tandis que les Damerel combattaient vaillamment, ils commençaient à perdre du terrain - Daglaxaak était trop puissant. Pourtant, quand tout espoir a été perdu, une guerrière du nom d'Egmulf a réussi à bannir le seigneur de guerre démon dans une autre dimension, où elle a été piégée pour de bon. Mais la paix peut ne pas durer beaucoup plus longtemps, car la magie qui empêchait Daglaxaak de revenir s'affaiblit! Et c'est à vous - le plus grand des guerriers du roi - de vous aventurer et d'éviter que le chaos ne se reproduise!



Fateful Lore est un tout nouveau jeu de rôle de style rétro de Fantaseel Interactive! Inspiré des JRPG 8 bits de la vieille école, Fateful Lore est une aventure nostalgique qui ravira les fans du genre! Télécharger le jeu gratuit Fateful Lore





Promotions iOS :

Moment (App, iPhone / iPad, v4.2.0, 139 Mo, iOS 13.0) passe de 6,99 € à 5,49 €. Commandes manuelles, meilleure vidéo, longue exposition et accès rapide aux paramètres dont nous avons besoin. Moment nous donne les fonctionnalités d'un reflex numérique, mais dans une application de caméra rapide et facile à utiliser.



l'exposition et contrôlez tout manuellement (exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs et mise au point).



Les + : Une application incroyable

L'aide au focus Télécharger Moment à 5,49 €





Trail Boss BMX (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.1, 720 Mo, iOS 12.0, Yeah Us!) passe de 5,49 € à 4,49 €. Comme vous vous en doutez, Trail Boss est prétexte à enfourcher votre vélo à travers des niveaux de plus en plus difficiles tout en réalisant des cascades plus que périlleuses. Arriver à la fin de chaque niveau en réalisant des combos énormes n'est pas une mince affaire.



Devant vous, 40 niveaux en 3D conçus à la main et plusieurs manières d'arriver au bout. Pour pimenter ce jeu plutôt typé arcade, Yeah US, édité ici par Noodlecake, a ajouté pas moins de 360 défis à réaliser. Si les premiers sont simples, la difficulté augmente rapidement avec des missions complètement loufoques comme du tir ou de la chasse animale...



Les + : Totalement déjanté

Durée de vie Télécharger Trail Boss BMX à 4,49 €





Aviary (App, iPhone / iPad, v1.0.40, 23 Mo, iOS 14.0, Shihab Mehboob) passe de 5,49 € à 4,49 €. En commençant par les points négatifs que sont l’absence de notifications, de sondages et de statistiques, on peut se dire que Aviary va avoir du mal à remplacer l’app Twitter officielle. Mais quand on connaît l’histoire des API du réseau social qui ont fait enrager les développeurs d’apps tierces, on nuance notre propos. En effet, ces manques sont tout simplement des limitations imposées par Twitter.



Pour revenir à Aviary, sa présentation soignée, modernisée et personnalisable permettent à chacun d’avoir une expérience de qualité, sur iPhone et sur iPad avec le fameux affichage en trois colonnes si pratique,



Mais finalement, son gros plus réside dans ses puissants widgets qui intègrent un flux à jour de tweets sur l’écran d'accueil. Un moyen de suivre un compte, un hashtag ou autre sans effort. Télécharger Aviary à 4,49 €