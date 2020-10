L'iPhone 12 aurait un Face ID plus rapide, un zoom amélioré et une meilleure autonomie

C'est demain soir que nous aurons les informations officielles en ce qui concerne les iPhone 12. D'ici là, les rumeurs continuent à faire du bruit et dévoilent plusieurs fonctionnalités et améliorations qu'auront les quatre modèles d'iPhone 12. La dernière en date nous vient de @PineLeaks qui explique qu'Apple va proposer un Face ID révolutionnaire par sa rapidité !

Face ID nouvelle génération

Si le Face ID a réussi à nous faire complètement oublier le Touch ID, Apple a envie de continuer à proposer une reconnaissance faciale encore plus performante, réactive et rapide !

La firme de Cupertino aurait réussi à mettre en place un "algorithme de zonage dynamique" dans la caméra TrueDepth des iPhone 12.

Grâce à ce système inédit jamais vu dans un smartphone, Apple réussirait accélérer de façon considérable le délai entre l'activation du Face ID et la validation de l'authentification. On ne parle pas ici d'une très grande différence, mais plutôt d'un gain de plusieurs fractions de seconde, il faut dire que le Face ID est déjà très rapide.

Si une meilleure rapidité est la bienvenue, cette amélioration de la reconnaissance faciale concernerait l'ensemble des iPhone 12, sauf le modèle "mini" qui se verra amputé de plusieurs fonctionnalités des iPhone 12 "Pro" à cause de son faible prix.

Zoom numérique renforcé

L'autre bonne nouvelle d'après les informations recueillies par @PineLeaks, c'est une grande évolution sur le zoom numérique et optique de l'iPhone. On le sait tous, Apple a accumulé avec le temps un peu (beaucoup) de retard sur la partie zoom des photos et vidéos. Si certains smartphones chinois proposent aujourd'hui un zoom impressionnant, l'iPhone lui a peu évolué sur ce point.



Avec les iPhone 12, Apple aurait étendu le zoom numérique. La firme de Cupertino aurait travaillé sur deux points essentiels : la distance et la qualité. Chaque photo et vidéo que vous prenez avec un smartphone ou un appareil photo perd de sa qualité quand vous utilisez le zoom, malheureusement il est impossible de l'éviter, mais ce que veut Apple c'est réduire le plus possible cette perte de qualité et offrir de plus belles photos et vidéos avec les iPhone 12.

La technique utilisée pour un zoom numérique 10x de haute qualité, c'est de capturer plusieurs images en quelques secondes puis de les empiler ensemble. Il devient alors facile de combiner les photos pour effacer les imperfections dues à l'utilisation du zoom.

Un algorithme entrerait en jeu pour ajuster l'alignement et la netteté, on image que tout cela sera géré en fond par la puce A14 qui est présentée par les rumeurs comme un monstre de puissance.



@PineLeaks parle aussi d'une forte amélioration sur les photos sans utilisation du zoom. Le spécialiste des fuites affirme qu'une "caméra macro" est en cours en interne et que la finalité de celle-ci pourrait permettre aux utilisateurs de se "rapprocher des objets par rapport à l'iPhone 11 Ultra Wide actuel".

Une heure de plus en autonomie

Dernier point de ces révélations fortement intéressantes, c'est l'autonomie. Les iPhone 12 Pro auraient une meilleure autonomie que ce qu'on connait en ce moment avec les iPhone 11 Pro. Une bonne nouvelle quand on sait que ça n'a jamais été le point fort des smartphones d'Apple, même si les iPhone 11 ont bien progressé. On parle ici d'une heure supplémentaire, ce qui n'est pas énorme, mais toujours bon à prendre !

Comme pour le Face ID amélioré, l'iPhone 12 mini n'en profitera pas, probablement à cause de sa petite taille et donc de sa batterie plus compacte.



Pour rappel, les iPhone 12 seront présentés lors de l'Apple Event de mardi soir à partir de 19h. Vous pourrez suivre en direct (et en français) la présentation de Tim Cook et le reste de son équipe sur iPhoneSoft.