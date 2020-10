Découvrez l'autonomie de chaque iPhone 12 en lecture vidéo, streaming et audio

Chaque année, Apple ajoute toujours plus de fonctionnalités avec ses iPhone, mais ce qui est toujours absent c'est la "révolution" sur l'autonomie. À chaque fois on l'attend et à chaque fois on repart déçu... Quoi qu'il en soit Apple a détaillé l'autonomie de chaque iPhone 12 dans des conditions réelles de lecture vidéo, de streaming et d'audio.

Si les nouveaux iPhone n'ont pas une grande différence d'autonomie par rapport à la génération précédente, on peut remarquer que Apple a mis toute son énergie à maintenir une autonomie raisonnable.

Juste après que l'Apple Event fut terminé, Apple a ouvert les portes de son Apple Store en ligne découvrir les produits et les différentes caractéristiques. Nous nous sommes intéressés à l'autonomie de chaque iPhone, ce qui sera dit ici ce sont les données officielles d'Apple, mais nous aurons vite les premiers aperçus avec certains YouTubers qui s'empresseront de confirmer ces informations dès que les iPhone 12 seront commercialisés !

Malgré l'intégration du modem 5G qui risquait de fortement réduire l'autonomie des iPhone, on s'en sort plutôt bien...

Voici combien de temps peut durer chaque iPhone sur une lecture vidéo, du streaming et de la lecture audio !

Les chiffres que vous pouvez apercevoir dans le tableau ci-dessous concernent une batterie d'iPhone avec une capacité à 100%, plus vous allez utiliser votre iPhone, plus la batterie sera moins performante et plus ces heures d'autonomie diminueront.

Autonomie de... Lecture vidéo Streaming vidéo Lecture de fichier audio L'iPhone 12 Mini 15h 10h 50h L'iPhone 12 17h 11h 65h l'iPhone 12 Pro 17h 11h 65h L'iPhone 12 Pro Max 20h 12h 80h

Vous l'aurez compris, les iPhone 12 n'apportent pas une réelle innovation en ce qui concerne l'autonomie. Apple continue à proposer de nouveaux modèles avec toujours plus de fonctionnalités, mais avec une autonomie qui essaie tant bien que mal de résister face à cette consommation énergétique toujours plus importante (modem 5G, puce A14, LiDAR...).